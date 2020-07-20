科创板开市满周年 券商跟投浮盈逾139亿

科创板试点注册制，颠覆了重保荐轻承销的业务生态，券商投行的承销能力成为关键能力。随着注册制向创业板扩围，券商投行及综合实力的提升将被看好。

自2019年7月22日开市以来，科创板一路乘风破浪，服务高科技企业能力不断增长，作为资本市场试验田亦初显成效。板块蓬勃发展，上市公司数量、募资金额双双高速增长，作为重要中介机构的券商也享受到科创板元年的深化改革红利。

据Wind统计，截至7月17日，登陆科创板上市公司数量达到130家，共涉及41家券商作为保荐机构，募集资金总额约2015亿元；券商跟投金额合计约74亿元，累计跟投浮盈逾139亿元；首发承销保荐费用合计约95亿元。

科创板试点注册制，券商投行业务面临多方面变革，对券商专业化水平、综合金融服务能力均提出了更高要求。迎来开市一周年之际，科创板再次被予以重任，将继续披荆斩棘。

跟投浮盈逾139亿元

7月22日，科创板将迎来开市一周年。截至7月17日，从华兴源创到孚能科技，130家高科技企业通过层层问询式“选拔”，顺利拿到科创板的上市号码牌。

《国际金融报》记者统计发现，41家券商作为保荐机构，为这130家公司“保驾护航”，累计募集资金总额达到2015亿元，助推我国科技产业发展换挡提速。

从券商保荐科创板上市公司数量来看，前五名依次是中金公司（17家）、中信建投（13家）、中信证券（10家）、华泰联合证券（9家）、国信证券（7家）。这5家券商合计保荐科创板上市公司数量占比达43%。

从跟投方面来看，130只科创板股票，券商跟投金额合计74亿元；按照7月17日的收盘价计算，开市近一年来，券商跟投科创板累计浮盈逾139亿元。

其中，谁是跟投最赚钱的券商？据粗略计算，截至7月17日，中金公司浮盈逾35亿元，海通证券浮盈逾29亿元，中信建投、国泰君安、中信证券浮盈近10亿元，华泰联合证券浮盈逾5亿元。

个股层面，单家跟投浮盈最多的上市公司为中金公司、海通证券保荐的中芯国际，上市日期为今年7月16日，累计浮盈逾33亿元；仅1家上市公司跟投出现账面浮亏，即为招商证券保荐的久日新材，浮亏30万元。

此外，科创板企业首发承销保荐费用也是券商的重要业务收入之一。130家上市公司的累计首发承销保荐费用约95亿元。其中，最“吸金”的为中金公司、海通证券保荐的中芯国际，保荐费用高达6.9亿元；保荐费用在1亿元以上的公司共有16家，还不到上市企业家数的零头。

注册制变革投行业务

科创板试点注册制，券商投行业务面临多方面变革。东北证券副总裁董晨在接受《国际金融报》记者采访时表示，首先，抵御风险的要求提高，券商应及时进行资本补充：

第一，惩处力度加强，倒逼中介机构履行职责。第二，法律风险大幅提高，风控机制亟待完善。注册制以信息披露为核心，压实中介机构“看门人”责任。风控能力成为投行业务的驱动力之一。第三，可能面临的巨额罚金，加之跟投制度，对券商的资本实力提出较高要求，补充资本迫在眉睫。第四，注册制下，我国需要培育实力更加强大的国际一流投行。通过市场化注资补充资本、进行行业整合是大势所趋。

同时，在董晨看来，注册制对券商专业化水平、综合金融服务能力提出了更高要求：

一是机构客户、高净值客户资源的争夺将更加激烈。战略配售机制对券商的机构客户资源要求较高，投资者门槛要求将加剧对中高净值客户的争夺。上交所数据显示，2018年10万、50万以上客户数量占比分别41.66%、12.89%。投资门槛的设置利好中高净值客户资源丰富的券商。

二是提供全生命周期服务，须制定有效的业务协同机制。科创板覆盖风险投资、改制辅导、上市前融资、IPO、再融资、并购重组、股权激励、股份托管、战略投资等各个发展阶段的服务需求，业务需求涉及券商投行、经纪、研究、自营、资管、另类、私募基金子公司等多个部门，要补齐业务短板，并制定有效的业务合作机制和利益分配机制。

三是注册制对投行的专业化要求提高，承销费率、分润模式都将变化。注册制监管制度、业务模式的变化，要求不仅在投资业务需要买方思维，投行业务也需要买方思维。

“一方面，投行需要协调各方利益；另一方面，券商对项目盈利能力的判断需要进行综合考量，包括投资收益和综合收入。投行业务需要从项目发现阶段挖掘有价值和成长前景的企业，以实现客户、投资者和自身的多方共赢。”董晨进一步补充道。

董晨强调，投行从硬性指标审核转向对企业的价值发现和价值判断，行业理解、证券定价、风险控制等高层次能力均对项目成败至关重要。研究、风控等后盾支持将形成投行最核心的竞争力之一，会倒逼投行改革薪酬体系，前中后台的利润分配将更趋于平衡。

新的起点继续出发

“注册制下，投行对企业估值和市场定价的合理性将直接影响投行的市场声誉和行业地位，定价能力将成为投行的核心竞争力。”某中型券商投行保荐代表人对《国际金融报》记者表示。

作为资本市场的“看门人”，投行身兼多职，既是上市公司质量的第一层保证，也是信息披露的背书人，更是持续督导的责任人。上述保代进一步指出，券商应履行好科创板信息披露“把关人”的职责，重视风险揭示的信息披露，主动披露有一定把握的预测性信息，披露内容确保逻辑清晰。

此外，科创板在一周岁之际，面临新的起点，并再次被予以重任。

证监会办公厅副主任李钢表示：“一年来，设立科创板并试点注册制开局良好，推进比较顺利，主要的制度安排经受住了市场的检验，总体符合预期，各方反应积极。下一步，证监会将按照错位发展、适度竞争的原则，统筹科创板发展与资本市场其他板块改革的关系，支持科创板尽快形成一定规模，树立良好品牌和示范效应；支持科创板在基础制度改革方面先行先试，更好发挥资本市场试验田的作用。”

“科创板试点注册制，有助于提高直接融资比重，契合新经济发展需要；降低企业融资门槛，助力企业健康快速成长；有利于国内投资者分享科技创新企业发展红利；同时，将颠覆重保荐轻承销的业务生态，券商投行的承销能力将成为关键能力。”华东某上市券商投行业务负责人对《国际金融报》记者表示，看好未来科创板及注册制的前景，以及科技创新浪潮机遇之下，券商整体转型向好及综合实力的提高。

(责编：李都也(实习生)、李栋)