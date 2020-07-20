经纪投行业务发力 券商上半年净利大增

科创板和创业板试点注册制改革下，市场预期券商未来IPO承销保荐业务收入大增。此外，股市成交放量，有助于券商经纪业务收入大涨。

近日，上市公司半年报披露大幕拉开。截至7月17日，已有国海证券、国元证券、东北证券、第一创业、华林证券等上市券商披露2020年上半年业绩快报。

《国际金融报》记者梳理获悉，得益于股市交投活跃，以及创业板试点注册制等制度性改革利好，经纪、投行业务收入增长，多家券商上半年业绩预计向好，有券商净利润同比增幅超90%。但也有券商表示，受计提资产减值拖累，股票质押式回购交易业务成为业绩“拖油瓶”。有机构认为，券商全年业绩有望大超预期。

上半年净利普涨

国海证券预计，2020年上半年经营业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长56%。其销售交易与投资、企业金融服务、资产管理等业务收入同比均实现增长。

国元证券预计，上半年营收为21.15亿元，同比增长33.44%；归属于上市公司股东的净利润为6.18亿元，同比增长42.77%。国元证券解释称，上半年，公司自营证券投资收益和经纪业务手续费佣金净收入同比实现较大增长，主要子公司经营业绩也较好，促使公司实现营业收入和归属于母公司的净利润同比增长。

《国际金融报》记者注意到，1月券商业绩普遍下降，2月券商整体业绩表现较好，3月业绩低迷，4月业绩反弹，5月业绩下滑，6月业绩回暖，这主要是源于市场回暖及投行业务增长，券商经营业绩情况向好。

财信证券认为，上市券商经营业绩呈现逐月改善的态势，1-6月累计营收、净利润同比增速分别是20%、25%，增速较1-5月分别扩大4个、8个百分点，市场高景气度正在推升券商全年业绩预期。

太平洋证券也指出，券商业绩全年有望大超预期。根据1-6月上市券商专项合并口径数据，上市券商2020年年化ROE（净资产收益率）达到8.46%，较2019年提升1.81个百分点；7月份以来，市场情绪持续攀升，日均股票交易额达1.42万亿元，两融余额较6月底增长1628亿元，增幅达14%。若持续保持当前市场热度，券商板块全年ROE有望突破10%。而在风险偏好不断提升的背景下，券商板块有望迎来“戴维斯双击”。

经纪投行收入大增

受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年全球经济受到严重冲击。国家多措并举政策驱动，比如实施积极的财政政策，保持市场资金合理充裕，我国证券市场震荡上涨，证券交易量和活跃度持续增加，上市公司融资金额持续放大；债券市场先涨后跌，整体收益率呈现下行趋势。

券商上半年揽入佣金620亿元，已达去年全年近八成。上半年，沪深两市日均成交额为7887亿元，较2019年日均成交额增加约2300亿元，对券商的佣金收入产生了直接影响。截至6月30日，两市两融余额达1.16万亿元，较年初的1.03万亿元上涨12.6%。

一位资深券商人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，科创板和创业板试点注册制改革下，市场预期券商未来IPO承销保荐业务收入大增。此外，股市成交放量，有助于券商经纪业务收入大涨。在股市交投火爆时，券商APP出现宕机等现象，催生系统升级热潮。

比如，第一创业预计，上半年归属上市公司股东的净利润为3.97亿元-4.39亿元，同比增长90%-110%。净利润大增的主要原因是“2020年上半年，证券市场行情大幅波动，公司积极把握市场机遇，证券经纪及信用业务、投资与交易业务等收入同比实现增长”。

华林证券预计，上半年归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元-2.85亿元，比上年同期增长50.27%至55.74%。“2020年上半年度，证券市场行情大幅波动，两市交投活跃。公司积极把握市场机遇，坚持稳健经营，各项业务稳步发展。2020年半年度经纪业务、投资银行业务等收入较上年同期实现大幅增长，取得了较好的经营业绩。”华林证券指出。

计提减值拖累业绩

值得注意的是，不少券商业绩受计提资产减值拖累。

国海证券上半年计提资产减值准备金额共计1.88亿元，将减少公司本期利润总额1.88亿元，减少公司本期净利润1.41亿元。对其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备3339.60万元；受股票质押式回购交易业务规模下降、履约保障比例上升及项目风险处置进展等因素综合影响，转回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备934.39万元。上半年买入返售金融资产计提资产减值准备合计1.72亿元。

东北证券上半年信用减值损失净发生额7799.65万元，减少合并净利润5849.74万元。事实上，其计提信用减值损失1.17亿元，转回信用减值损失3935.11万元。其中，东北证券共计提买入返售金融资产减值准备1.02亿元，主要涉及*ST利源、*ST恒康等质押股票。转回买入返售金融资产减值准备1886.43万元，主要是前期项目收回。此外，东北证券共计提融出资金减值准备597.48万元。

在前期暴涨后，券商板块近期持续回调。华泰证券认为，监管层正在推进多维度政策落地，一是证券公司分类监管修订稿正式落地，强化专业服务能力导向，引导证券公司突出主业、做优做强；二是延长IPO财报有效期，将特殊情况下发行人可申请适当延长财务报表有效期由“不超过1个月”修改为“不超过3个月”，有利于呵护IPO市场平稳运行；三是推进创业板网下投资者制度落地，创业板相关配套制度完善为后期改革奠定基础，券商将优先受益于制度改革与市场扩容。未来，券商板块仍受益于“政策面+市场面+基本面”三面优化，因此看好券商板块机遇。

(责编：李都也(实习生)、李栋)