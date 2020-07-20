借势科创板　基金“年考”成绩亮眼

科创板开市一年来，首批科创主题基金平均收益率超70%，其他基金也积极分享科创板打新盛宴，而主投科创板基金和首批科创板50ETF也渐行渐近。

从科创主题基金到纯科创板基金，再到科创板50ETF，公募基金参与科创板的边界在不断拓展。

7月22日，科创板将迎来开市一周年。作为深度参与者，公募基金在过去一年的实践中收获几何？对科创板又有了哪些新的认识和思考？

基金收益颇丰

从0到39，科创主题基金的数量持续扩容。

兵马未动，粮草先行。2019年5月6日至7日，首批6只科创主题基金相继成立，较科创板开市提前了两个半月。科创板开市前，共有17只科创主题基金面市。

历时一年，这17只基金的成绩有目共睹：从科创板开市首日，截至今年7月15日，平均收益率达77.86%。

在所有科创主题基金中，南方科技创新A以126.17%的收益率夺得业绩榜首；其次是华夏科技创新A，期间回报率为109.7%；广发科创主题3年封闭运作位列第三，获得93.82%的业绩回报。

不仅是科创主题基金，对于其他基金而言，科创板亦是一场不可错过的打新盛宴。据Wind统计，截至7月16日，共有2877只基金参与了科创板打新，合计获配610亿元。

上海一位公募基金经理告诉《国际金融报》记者，对于科创板的态度是“逢新必打”，因为自己管理的基金规模不大，增厚收益十分可观，“一般而言，规模在1亿-2亿元的基金打新效果最好”。

随着科创板运作平稳，纯科创板基金和科创板50ETF也先后上报。不同于此前科创板主题基金，纯科创板基金直接以“科创板”命名，未来也将重点配置科创板，目前上报的基金投资科创板的比例在80%左右。7月15日，华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信四家基金公司关于上证科创板50ETF的申请材料已被证监会接收。业内人士预计，科创板50ETF首发规模至少百亿级别。

三大优势凸显

“回顾科创板过去这一年，总体来看非常成功。”博时科创主题基金经理肖瑞瑾在接受《国际金融报》记者采访时表示，科创板的优势体现在三个方面：

首先，相比传统资本市场，科创板体现出显著的制度优势，在融资和定价两方面提升了市场效率，并推动中国资本市场改革进一步深化。

其次，科创板的估值体系有别于传统市场，对企业核心技术和长期竞争力的评估成为核心，这有利于优质企业的合理定价和市场资源高效配置。

最后，科创板坚持的市场化和法制化理念深入人心，是市场发挥资源配置决定性作用的最佳实践。

招商科技创新基金经理张林向《国际金融报》记者指出，运行一年来，科创板审核问询问题总体上减量提质，总市值超1.7万亿元。在行业分布上，上市企业按所属行业分类，数量较多的行业依次是：计算机、医药生物、机械设备、电子、化工，整体看来，以信息技术、医药为主的新兴科技行业占比接近60%。

“从2019年年报数据来看，科创板上市公司整体经营情况良好，收入和利润整体实现双增长。”张林表示。

投资的主要风险点

经过一年的实践，公募基金对科创板的投资有了哪些认知上的更新？价值和风险点何在？

张林的切身体会是，高波动是科技板块领域的特性，很难避免。一定要选择竞争力最强的公司，不要觉得这些公司贵，而去选择便宜的、边缘的股票。因为当市场调整时，这些公司也跌得最快。

“在标的选择上，我的感受就是一定要选择逻辑强、竞争力出色的公司，因为涨得多、回撤少。在这个赛道里，只有用进攻来缩小你的回撤，事后来看都是这样的。”张林的原则是，不选增速缓慢的行业，选择长期景气赛道的公司。在挑选标的时，他最看重两个因素：第一是高成长，第二是高回报率。

在肖瑞瑾看来，科创板最具投资价值的行业主要集中在新一代信息技术和生物医药两个大赛道，其中掌握核心技术能力的优质企业，将更容易获得市场投资者的认同，并加速企业的发展。

他认为，科创板投资的主要风险点在于：合理评价企业的核心技术竞争力和壁垒、技术向产品转化的能力、市场化营销能力等，“对科创板上市企业定价是多维度和动态变化的复杂函数，在研究行业竞争结构和公司价值的同时，需要关注跨行业的技术路径变动风险”。

解禁潮冲击有限

开市一周年之际，考验也如期而至——科创板将面临千亿解禁潮。Wind数据显示，2020年7月，科创板解禁市值高达2417亿元。仅7月22日一天，有25家科创板公司31.47亿股限售股解禁，解禁市值规模达2185亿元。

解禁“洪峰”将会给市场造成多大冲击？

张林坦言，科创板当下比较大的风险是：很多股票上市将满一年，解禁后估值可能有回归的压力。

广发科创主题3年封闭混合基金经理李巍在接受《国际金融报》采访时表示，总的来看，部分涨幅偏高的个股可能面临部分流动性需求较强的首发前股东的减持压力，但这只是短期的交易性影响，企业长期的投资价值依然主要取决于其长期的成长赛道、行业空间、竞争壁垒、管理者才能的溢价等基本面要素，后续优质的个股依然能够获得应有的合理估值。

“我们相信市场的能力和智慧，对于优质企业而言，限售股解禁将为潜在投资者提供更好的资产配置机会，对市场冲击有限。对于质地不佳或者技术、经营、市场存在风险的企业，限售股解禁将加速企业价值合理发现。”肖瑞瑾认为，市场的优胜劣汰，将在限售股解禁背景下更加凸显，体现了科创板市场化高效配置资源的制度优势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)