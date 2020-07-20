固收基金锐减万亿　股债跷跷板效应凸显

由于固收类产品收益率持续走低，近期A股市场成交火热，权益类基金赚钱效应明显，部分投资者赎旧买新，导致固收类基金份额大幅缩水。

最近两个月，固收类基金对投资者的吸引力逐渐下降。

日前，中国证券投资基金业协会（下称“中基协”）公布了公募基金市场最新数据，截至今年6月底，国内共有基金管理公司129家，公募基金资产净值合计16.90万亿元。从基金份额来看，固收类基金和权益类基金份额较上个月均出现一定程度减少，货币市场基金份额跌至8万亿份以下，环比缩水超8500亿份，算上债券型基金份额的减少，固收类基金份额合计减少超万亿份。

从权益类基金上月整体份额减少的情况来看，虽然混合型基金份额环比增加，但股票型基金份额环比减少，权益类基金份额合计减少248.04亿份。混合型基金新增份额大多来自新发基金，而股票型基金份额的减少主要是由于流动性较强的ETF基金被大额赎回。

对此，市场人士分析称，由于利率下行，固收类基金的收益率逐渐走低，加之近期股票市场成交火热，权益类基金赚钱效应明显，可能存在投资者赎旧买新的行为，导致固收类基金份额减少。建议投资者做好多元配置，不要跟风买入一类资产。

固收规模缩水超万亿

近几个月来，投资者的风险偏好悄然发生变化。一方面，由于去年权益类基金赚钱效应明显，导致更多投资者倾向于购买权益类基金；另一方面，今年股票市场震荡起伏，也让更多投资者倾向于把钱交给更加专业的基金管理人管理。

从今年频频出现的百亿级别爆款基金可看出，明星基金经理和优秀的公募基金公司二者均有提升投资者认购基金的欲望。但基金销售市场被爆款点燃情绪的背后也引起市场遐思，如此密集的百亿认购场景，在此前的市场行情中颇为少见，那些一经开售就卖到上百亿的基金，其认购资金从何而来？投资者真的是用闲置资金在认购新基金吗？

对此，有业内人士认为，投资者可能选择了赎旧买新的方式认购新基金。这笔资金主要可从两种资金中获得，一种是此前年化收益率持续走低的货币市场基金和短期收益率出现负数的债券型基金，另一种则是交易更加灵活的ETF基金。

基金份额的客观数据也在发生变化。Wind数据显示，今年6月份，股票型基金和混合型基金合计发行份额超过1100亿份。中基协数据显示，截至今年6月底，股票型基金和混合型基金最新份额分别是10231.84亿份和18559.93亿份，前者环比减少795.87亿份，后者环比增加547.83亿份，二者合并计算，权益类基金整体份额较5月份底减少近250亿份。货币市场基金份额环比也出现大幅缩水，较5月底缩水超8500亿份，债券型基金环比缩水超2000亿份。6月，有56只股票型ETF场内份额减少超亿份，其中有12只场内份额减少超10亿份，最高份额减少超50亿份。

一边是权益类基金新发市场火爆，另一边却是权益类基金份额出现缩水，这其中的原因恐怕只有银行、券商等销售渠道更为了解。华东某头部券商投顾向《国际金融报》记者表示，当市场行情向好时，会建议客户清掉一部分固收类基金或部分可止盈的权益类基金，配置一些当前值得买入的新发权益类基金。投顾不仅扮演了销售的角色，还扮演着投资者“军师”的角色，他们会建议投资者如何在合适的时机抢购新基金。

股市吸金效应显著

近期固收类市场的吸引力进一步下滑，A股市场成交持续火爆，各路资金蜂拥入市。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，除利率下行外，股票市场持续走强，吸引了不少资金关注，越来越多的资金转移到资本市场。股债跷跷板效应仍然存在，股票市场吸金效应仍然明显。此外，也与居民投资理财意识提升、家庭资产配置的需求强烈有关。

从销售渠道方面来看，根据投资者不同的风险偏好为其挑选合适的新基金，完成基金销售业绩是他们的工作。不过，在当前市场行情下，放弃之前长期持有的固收类基金或者权益类基金，选择跟风购买一些爆款或者明星基金，是否为合适之举？

郭施亮认为，当前行情下，不适宜大举转移资产配置方向，均衡资产配置可以抵御一定投资风险。由于权益市场风险较高，需要考验投资者的风险偏好，不宜盲目跟风，长期来看，可以适度增加家庭资产配置股票市场的比例。

某机构固收投资经理马亚伟向《国际金融报》记者表示，根据资管新规要求，理财产品净值化导致了理财收益的不确定性，目前整个资管产品吸引力下降主要是因为股市赚钱效应比较明显。其实，股债跷跷板效应一直存在，目前市场投资情绪是由风险偏好和基本面来决定，基本面有一个强烈预期向好的判断，所以风险偏好集中向权益类资产倾斜。随着权益类市场的进一步升温，债券市场会受到货币政策变动的影响，但目前也有一定配置价值，建议投资者不要去狂热追求一类资产。

正所谓鸡蛋不要放在一个篮子里，如果一股脑将全部资金拿去投资权益类基金，个人所要承担的风险也会被放大，分散投资多元配置才是明智之举。

马亚伟认为，固收类资产的配置价值在逐渐显现，虽然整体收益相对于权益类有限，但一些转债类产品也能捕捉到“固收+”策略。从基民投资的角度来讲，如果比较明智，是在上证指数2700多点建仓权益类基金，并逐渐加大配置，但固收类基金肯定也要配置一些，权益和固收的配比权重大概在七比三或者八比二，整体风险收益比才更为合理，同时要注意及时止盈。

市场震荡压力犹存

A股连续上攻的趋势在近日出现调整，沪指接连失守3400点、3300点大关，特别是7月16日三大股指集体跳水，行业板块呈现普跌态势。但市场成交依然活跃，截至7月17日，沪深两市成交额连续12个交易日突破万亿元。

下半年市场会再出现整体性调整吗？如果后续整体性调整，投资者应当如何布局？

工银瑞信基金指数投资中心总经理章赟认为，对于下半年市场，可以主要看几个关键点：一是全球疫情的风险，二是中美贸易关系，三是我国货币政策宽松程度。这些因素都会影响中国市场下半年的表现。不过目前来看，A股的整体估值依旧处于历史的相对低位，而从全球范围来看，我国最先控制住疫情，经济也最有可能率先出现复苏局面，这些都有利于A股后面相对的表现，有利于大家对A股下半年的信心。

郭施亮认为，上证指数3500点附近是历年来的强压力区域，市场大幅震荡压力仍存，但近期市场震荡蓄势，震荡蓄势时间越长，越有利于市场后续发力突破。在今年偏宽松环境下，股票市场不会轻易终结行情。

随着上市公司半年报的披露，其所释放的业绩风险理应重视。马亚伟表示，二季报和半年报的披露是市场对经济复苏预期的一个微观验证，从小的角度讲，影响某些行业；大的角度讲，经济复苏应该比较符合预期，但因不同的行业特征，一些企业表现不会特别一致。今年整体投资策略还是要把握住权益投资这个机会趋势，另外，固收资产也要作为一个防御性的配置。

(责编：李都也(实习生)、李栋)