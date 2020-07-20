三年行动蓄势待发 下半年国企改革何处突破

最新数据显示，受疫情影响，上半年中央企业营业收入同比下降7.8%，但6月当月营业收入已实现同比增长，多数企业已经恢复或超过同期水平。6月当月净利润也较5月增加646.3亿元，同比增长5%，今年以来首次实现月度净利润正增长。

“转正”之后，国资央企下半年如何突破？国资委官网7月18日晚消息，7月17日，国资委在京召开中央企业负责人年中视频会议，总结2020年上半年工作，部署安排下半年工作任务。

备受期待的国企三年改革行动方案已经审议通过，下半年即将全面实施；地方国企改革近期动作频频，各家央企也正致力于编制“十四五”规划，以明确主业和发展目标，积极推动重组整合。

啃硬骨头

上述会议要求，国资央企要突出抓好提质增效稳增长，咬紧全年目标任务，以实施国企改革三年行动方案为重要抓手，狠抓责任落实、重点举措、典型示范，切实提升改革综合成效。

“下半年，将全面实施国企改革三年行动计划。”在7月16日国新办召开的新闻发布会上，国务院国资委党委委员、秘书长、新闻发言人彭华岗表示。

国企改革三年行动方案已于6月30日中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过，预计10月底前出台。目前正在进一步完善方案，按程序报批。国资委近期将会组织专场发布会，详解该行动方案。

三年行动对于国企改革来说意味着什么？据透露，《国企改革三年行动方案》将进一步明确国企改革的时间表与路线图。同时，“十项改革试点”“双百行动”等改革试点示范工程的有效经验也将在下一步的国企改革中得到推广。

广发策略戴康认为，以“三年行动方案”为标志，国企改革即将迈入新的政策周期。近几年，国企改革实施“四批混改”“世界一流”“双百行动”“国有资本投资运营”“区域试验”“科改示范”等项目，试点阶段已经比较充分，未来三年改革将全面展开。从今年来看，“双百行动”进程刚过半，收官紧迫性高。在顶层设计上，今年的目标也是在国企改革重要领域和关键环节取得决定性成果。

“加大国企改革，有利于对冲下行压力。”中国企业研究院首席研究员李锦告诉北京商报记者，下半年除了全面实施国企改革三年行动计划，以改革成效有力对冲经济下行压力，还将深化国企混改实施意见、推进国有经济布局优化和结构调整的意见等多项政策也有望出台。同时此前部分改革试点经验也会进一步推出，各项改革将进入快速推进、实质突破新阶段。

“国企改革到今天，剩下的都是比较难啃的‘硬骨头’。”彭华岗直言，为切实推动改革，《方案》在一些重要领域的改革明确了目标和时限要求，在三年行动中集中力量攻坚。

以“改”代“混”

混改是近年来国企改革的重要手段，而如何实现混改“升级版”，是接下来一段时间的重点任务。

彭华岗在发布会上表示，如在推动混合所有制改革上，一方面将进一步按照既定的方针积极稳妥深化改革，另一方面也希望每家企业梳理一下所出资企业，什么样的企业适合于推进混合所有制改革、以什么样的方式改革，要做到心中有数。另外，在混合所有制改革过程当中，光“混”不行，还要进一步“改”。怎么改？怎么使经营机制改到位？国资委下一步会在这方面下更大的工作力度。

“混”是指通过国有资本与其他各类资本的混合，从而优化企业股权结构；“改”则进一步强调了在国有企业层面的改革，即通过股权结构的优化来促进企业治理结构的完善，让国企在市场竞争中不断释放活力。

李锦向北京商报记者表示，显然，此前国企混改更多表现在“混”的方面，而“改”的力度加大是本质特征。“混”与“改”两者相辅相成，互为条件，由“混”到“改”的转变趋势将会明显起来。国企混改实现预期目标的重要环节是市场化机制改革，而市场化机制改革的核心内容是员工中长期激励机制。

从去年发布的《央企上市公司股权激励工作指引》《中央企业混合所有制改革操作指引》提供了基本指引和技术支持，到今年起国资委提出“两利三率”五个主要经营指标来考核业绩，央企改革政策在近期密集出台，已为深化混改做好政策准备。

李锦认为，近期预计会对加快混改作出新的部署，将以深度转化经营机制为主线在七个方面深化。比如在混改范围上，主业主责范围外的企业会加大力度。比如完善支持非公有制经济进入电力、油气等领域的实施细则和具体办法。

聚焦能源等领域

此外，近期地方国企改革动作频频。如7月13日，山东省政府宣布了山东能源集团与兖矿集团、山东高速集团与齐鲁交通集团联合重组方案。同日，坐拥同煤集团、晋煤集团和山煤集团等七大煤炭企业的山西省也奏响了山西煤炭企业化工业务整合重组号角。

据深交所统计，今年上半年深市上市国企共实施10单重组，实施金额达2174.94亿元。其中包括一汽轿车作价219.21亿元收购一汽解放100%股权，东方能源151.12亿元收购国家电投下属金控平台，华菱钢铁作价104.66亿元实施债转股及集团钢铁资产整体上市等。

除此之外，更多专业化领域的整合也值得在下半年有所期待。彭华岗提道：“随着改革的进一步深入，央企专业化整合工作会进一步加大力度。上半年三家汽车企业成立了一家技术平台公司，下半年国资委还会进一步积极推动央企专业化整合，特别是涉及到有关粮食储备、油脂油料加工、海工整合也在推进。”

“从这项专业化整合来分析，汽车公司面向未来的数字经济，需要升级换代产品的核心要件，那么这个零部件或者产品可能由几家公司联合起来做，资源、市场共享，会更有效率，也推动了企业的进步。”北京大学经济学院产业经济学系教授曹和平向北京商报记者分析，类似的专业化整合，对于国企的增效升值、不断提高效益来说，是一个很重要的路径，也会是未来整合的主要方向。

有效推进企业战略性重组和专业化整合是“十四五”规划的重中之重，这也与今年第一次被写入政府工作报告的“聚焦主业主责”不谋而合。

目前，各家国企正致力于“十四五”规划的编制，恰是梳理的良机。会议也提到，要突出抓好国有资本布局优化和结构调整，以编制“十四五”规划为重要抓手，强化规划战略引领作用，突出主业实业优化升级，积极推动重组整合，进一步提升国有资本整体功能和配置效率。北京商报记者 陶凤 王晨婷

(责编：李都也(实习生)、李栋)