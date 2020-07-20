科创板领衔 A股迎下半年最大解禁周

A股再迎解禁高峰。据Wind统计，7月20日-24日期间，A股有70只个股的部分限售股迎来解禁，按照最新收盘价计算，70股对应的解禁市值高达2588亿元，是A股2020年下半年解禁市值规模最大的一周。北京商报记者通过统计发现，此次解禁，科创板板块迎来解禁的高潮。其中仅7月22日一天，就有25只科创板股的部分限售股解禁，解禁市值近1800亿元。

解禁市值近2600亿元

据Wind统计，7月20日-24日，两市共有70家上市公司的部分股份陆续解禁。整体来看，70只股票合计解禁的股份数量约84.22亿股。若以最新的收盘价计算，70只股票解禁的市值约2588.81亿元。

据Wind，按解禁市值进行排名，7月20日-24日是A股今年下半年解禁规模最大的一周。截至7月19日，A股解禁市值规模最大的一周在1月20日-23日，彼时对应的解禁市值达3188.13亿元。换言之，7月20日-24日的解禁市值仅次于1月20日-23日这周。

根据Wind披露的限售股解禁公司明细显示，即将迎来解禁的70股中，有21股解禁的股份数量超过1亿股（不含），华电国际、嘉泽新能2股的解禁股份数量则超过10亿股。相比之下，新坐标、华自科技、至纯科技、有方科技等8股的解禁股份数量不足百万股，其中新坐标的解禁股份仅为13.52万股。

部分限售股即将解禁的70股中，解禁股份类型包括首发原股东限售股份、追加承诺限售股份上市流通、首发战略配售股份、首发机构配售股份、股权激励限售股份、定向增发机构限售股份等类型。

经统计，利安隆、科大讯飞、中国长城等11只个股此次限售股解禁的类型为定向增发机构限售股份，方盛制药、广汇物流等16股的限售股解禁类型为股权激励的限售股份。

解禁时间上，有25股的部分限售股于7月20日解禁，英科医疗、至纯科技等8股的部分限售股解禁日期为7月21日。7月22日，可谓是周内单日解禁公司数量的高峰，届时将有27股的部分限售股迎来解禁。7月24日，仅濮耐股份、华峰超纤、隆盛科技3股解禁，为周内单日解禁公司数量最少的一天。

7月22日迎峰值

7月22日，不仅是周内单日解禁公司数量的高峰日，也是解禁压力最大的一天。

经Wind数据统计计算，7月20日、21日、22日、23日、24日单日对应的解禁市值分别约619.92亿元、32.08亿元、1791.56亿元、40.76亿元、56.82亿元。按照前述数据计算，7月22日单日解禁市值占周内70股解禁市值之和的比例约69.2%。

Wind显示，7月22日部分限售股即将解禁的27股中，除了广汇物流、胜宏科技2股外，其余25股均系科创板股，这25只科创板股当日解禁市值约1791亿元。7月22日部分限售股迎来解禁的25名科创板成员中，洁特生物股龄最小。洁特生物于今年1月22日加入科创板，而其余24股为科创板的“星宿股”。

具体而言，7月22日，部分限售股即将解禁的27股中，有21股的解禁市值在10亿元以上，中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳4股的解禁市值则超百亿元。

7月13日，中微公司在发布的公告中称，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为18名。此次解除限售的股份数量约1.94亿股，占公司股本总数的36.27%。据Wind，中微公司约1.94亿股限售股解禁对应的解禁市值约414.72亿元，为7月22日单日解禁市值最高的公司，亦为周内解禁市值排名第一的个股。针对公司相关问题，北京商报记者致电中微公司进行采访，不过对方相关工作人员表示“今天公司不上班”。

另外，澜起科技、虹软科技、睿创微纳此次限售股解禁的市值分别约323.03亿元、175.65亿元、108.81亿元。经计算，仅中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳4股此次部分限售股的解禁市值就合计逾1000亿元。

对A股影响几何

科创板大规模的限售股解禁来袭，对A股影响几何？无疑是市场最为关切的话题。

著名经济学家宋清辉认为，就以往巨量解禁后的个股二级市场表现来看，一般情况下，个股的股价会有短期的利空影响。

苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受北京商报记者采访时表示，科创板财富效应明显，对于很多股权被锁定的机构或原始股东而言，在解禁后都有较为强烈的抛售动机。而A股市场与科创板的联动效应越发明显，近期A股市场出现明显回调，科创板股的走势较为低迷。某种程度上，科创板内多只个股的部分限售股巨量解禁，短期内会对A股市场造成一定压力。

牛牛研究中心研究总监刘迪寰则表示，以创业板首批28家企业对比分析，虽然解禁当日都迎来一定幅度调整，但解禁一个月后都跑赢市场，出现深V形走势，解禁的心理冲击或大于实际减持效应。本次虽然解禁规模较大，但由于减持新规的影响，长远来看，冲击有限。不仅如此，7月22日上证综指将纳入科创板公司，科创50指数也将于当日收盘后设立。市场关注度的提升以及后续相关ETF等基金产品设立预期也将形成对冲。

宋清辉补充说，事实上，限售股解禁是一种选择权，解禁规模不等于实际减持规模，面对即将巨量解禁的个股投资者要有风险意识，但不必过度增加心理压力。

“不过，解禁不一定会导致股价下跌。如果是价值投资者，能够容忍短时期内的价格波动，当前A股市场低估值的背景下，长期持有优质公司是较好的选择。如果风险偏好较低，那正确的选择是在解禁前进行适当地减仓。”何南野如是说。

另据Wind统计，解禁收益率方面，洁特生物、泽璟制药、有方科技、华峰超纤4股的收益率均超过100%，其中洁特生物解禁收益率为463.74%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)