原标题：开打债券承销“价格战”？8家券商遭中证协自律调查

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）今年以来，券商在债券承销上积极开疆拓土，承销规模较去年同期有进一步提升，但部分券商为了争取市场份额屡屡打出价格战，引发行业自律组织的注意。因债券承销费报价偏低，7月19日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）表示，对参与中核融资租赁公司债券发行招标的有关证券公司启动自律调查。

中证协指出，近日，中证协关注到国泰君安证券、海通证券、中金公司、平安证券、申万宏源证券承销保荐公司、天风证券、中信证券、中信建投证券等证券公司，在中核融资租赁公司债券发行招标过程中，存在承销费报价偏低的情况，引发市场质疑。中证协已对相关事宜启动自律调查，若发现相关机构在开展业务过程中存在违反自律规则的情况，中证协将依据有关规定对其采取自律措施。针对该项目北京商报记者尝试采访国泰君安、中信证券、中金公司、天风证券等多家券商，但未能获得回复。

根据中核融资租赁有限公司7月9日公布的消息，交易所市场公司债券发行主承销商项目招标中标候选人公示期结束，国泰君安、中信证券中标。据了解，该项目于6月23日在北京开标，中证协“点名”的上述共8家券商按招标文件要求递交了投标文件，经过综合评价本次招标的中标候选人为：第一名国泰君安证券，第二名中信证券。

根据招标公告，在主承销商公开招标评标中得分第一的承担公司债券的牵头主承销商，得分第二的承担公司债券的联席主承销商，两家共完成公司债券不超过21亿元额度的注册发行工作，两家承销商原则上各自承担发行额度50%的承销工作，中核融资租赁有限公司将以两家中标机构报价的算术平均值作为债券发行承销费统一标准。据了解，国泰君安和中信证券报出的承销费率分别为总费率的0.015%和年化费率的0.01%。报价经算数平均后，21亿元公司债券发行承销费仅几十万元。

北京一家券商内部人士表示，券商在承销央企等项目债券时抛出“白菜价”看中的不仅是这一次合作，而是建立关系，方便日后合作，同时，这类项目债券承销规模较大，有助于券商在分类评级中获得更多加分。

今年券商整体债券承销情况相较去年同期有进一步改善，根据Wind数据，截至7月19日，今年共有90家券商开展了债券承销业务，合计债券承销金额达4.66万亿元，相比于去年同期增长23.83%。

就年内承销规模来看，中信证券以5944.88亿元的总承销金额摘得魁首，市场份额达12.75%。中信建投紧随其后，以5533.69亿元承销规模列于第二席位，市场份额占11.87%。国泰君安以3015.79亿元承销额居第三名，市场份额6.47%。海通证券、中金公司分列第四、五席位,前五家券商合计分食超过42%的市场份额。

头部券商开疆拓土本无可厚非，不过部分头部券商为了争取市场份额，不惜打起价格战，却容易埋下风险隐患。今年5月15日，中国银行间市场交易商协会就曾表示，中信证券、兴业银行在部分非金融企业债务融资工具项目招标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预计承销费收入明显低于两家机构核算的业务开展平均成本。交易商协会对两家公司予以警告，并责令两家机构限期整改。

(责编：李都也(实习生)、李栋)