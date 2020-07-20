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A股将迎万亿增量 险企权益类投资上限升至45%

陈婷婷

2020年07月20日08:04  来源：北京商报
 
原标题：A股将迎万亿增量 险企权益类投资上限升至45%

　　北京商报讯（记者 陈婷婷 实习生 周菡怡）酝酿了一年之久，险企权益类投资比例突破30%上限这只“靴子”终于落地了。7月17日，银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》（以下简称《通知》），根据险企偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标，明确七档权益类资产监管比例，最高可占到上季末总资产的45%。对资本市场而言，预计将迎来万亿增量资金，不过，短期更多的还是对市场情绪影响较大，有助于市场情绪和风险偏好的提升。

　　《通知》将险企上季末综合偿付能力充足率从不足100%到350%以上分为七个档次，对应不同的权益类资产投资余额占本公司上季末总资产的上限，最低仅为15%，而最高可达45%。银保监会有关部门负责人表示，《通知》的发布有助于支持行业更好服务实体经济和资本市场稳定发展。《通知》发布后，保险公司的自主运作空间将得以加大，配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强，最高可占到上季末总资产的45%。《通知》可以为实体经济和资本市场带来更多资本性资金，对市场的影响是积极正面的。

　　“本次《通知》不仅将权益类资产监管比例增设档位上限由30%提至45%，还根据偿付能力充足率等指标逐一匹配，改变了以往监管政策‘一刀切’的情况。”某险企投资负责人表示。对于这种“扶优限劣”的差异化指标设置，中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，这有助于保险业在低利率环境下防控利差损风险，增强各类长期保险产品的吸引力，并继续支持资本市场的稳定和发展。

　　险资权益类投资比例设档，对保险公司有何影响？又能释放出多少增量资金？对此，某保险资管人士分析称，中国人寿、太保寿险、新华保险、太平财险等大中险企在新规则下权益投资比例会提升至35%。这类公司一直比较稳健，实际权益投资比例在行业中偏低，大部分在15%到25%之间，有提升权益投资比例的空间。但由于风格比较稳健，其未来会重点增加权益法核算的长期股权投资和高股息率股票。同时，由于这几家公司市场集中度较高，后面有望给市场带来一定的新增资金。

　　北京商报记者从一季度偿付能力排行榜发现，不同于上述头部险企，部分新设险企排名也比较靠前。对此，该保险资管人士解释称，新公司偿付能力很高，但资产规模有限，对市场影响几乎可以忽略；而且即便偿付能力很高，由于是新成立的公司，没有股票投资能力，最多可以买基金。

　　“但考虑到权益投资比例已经在年初的年度投资指引中确定下来了，要么险企可以年中调整资产配置计划，要么只能等到今年底调整。”该资管人士认为，本次《通知》发布后，短期资金不一定会立马流入，但中长期提升权益投资比例是趋势。对A股来说是利好，会带来一定的增量资金入市。

　　数据显示，截至2020年一季度末，险企权益类资产余额为4.38万亿元，占险资运用余额的22.57%。其中，长期股权投资1.95万亿元，占比10.05%；股票1.54万亿元，占比7.95%；股票型及混合型基金0.54万亿元，占比2.76%。

　　王向楠介绍称，今年一季度末，保险业的偿付能力充足率接近250%，并考虑到偿付能力充足率与公司规模有一定关系，所以根据新政策，估计保险业整体权益类投资的上限在37%左右。“也就是说，目前权益类投资占比可以增加约7个百分点。当前保险投资总额大概在20万亿元，那么，预计权益类投资可以略多于1万亿元。”对于权益类资产比例打破“天花板”将带来的增量资金，王向楠作出了这样的预测。

　　而针对以往出现的盲目投资、投资冲动带来的过度投资、频繁举牌等不理性行为，在现有指标基础上，银保监会进一步完善集中度监管指标。在风险监管方面，本次《通知》还在偿付能力充足率以及集中度等指标上设置了一定的门槛与限制，以防止险企进行盲目权益类资产投资。

　　除了规定偿付能力充足率不足100%的保险公司不得新增权益类资产投资外，《通知》第三条还明确指出，责任准备金覆盖率不足100%的人身险公司、资金运用出现重大风险事件、资产负债管理能力较弱且匹配状况较差、受到处罚的保险公司，权益类资产监管比例不得超过15%。

　　此外，在现有集中度指标基础上，进一步规定保险公司投资单一上市公司股票的股份总数，不得超过该上市公司总股本的10%，银保监会另有规定或经银保监会批准的除外。通过增加集中度监管指标，进一步分散类别和品种投资风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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