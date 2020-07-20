原标题：多家国外航空公司恢复中国内地航线

北京商报讯（记者 陶凤 汤艺甜）随着疫情形势的好转，以及各国政府对航班政策的逐步放开，国际航线阵营迎来了进一步扩容。当地时间7月19日，沙特航空公司宣布，7月23日起将恢复每周一班沙特首都利雅得与中国广州的往返航线。7月18日，荷兰皇家航空宣布，自21日起正式恢复阿姆斯特丹-上海航线。

北京商报记者从荷兰皇家航空方面获得的内容显示，7月21日起恢复的阿姆斯特丹史基浦机场至上海浦东航线为每周一班，周二从阿姆斯特丹出发，周三由上海返回，由波音777-300机型执飞，并且往返都将经停韩国首尔，乘客无需下机。

根据荷兰皇家航空提供的数据，目前，荷兰皇家航空在大中国区运营35个航班（包括货运及香港客运航班）。2020年夏季，荷航正在逐步谨慎地重启航线网络，目前在全球执飞123个目的地航线。7月，执飞洲际航班数量约为1900个，8月增至2100个。

近期以来，在复航中国航线的国外航司中，荷兰皇家航空只是其中之一。就在荷兰皇家航空宣布复航消息的一天前，卡塔尔航空宣布自7月26日起恢复卡塔尔首都多哈飞往广州的定期客运航线，初期每周一班。

值得注意的是，除了从零开始的航线，越来越多的国外航司也开始增开中国航线。7月17日，新加坡航空集团旗下的低成本航空公司酷航宣布将于7月23日起，恢复南京-新加坡航线，这将成为酷航自疫情暴发后恢复的第二条中新之间的航线。

酷航并不是打破“五个一”先例的航司。针对国际航线的“五个一”规定开始松动。“五个一”政策，是指民航局所要求的2020年3月29日开始实施的“一家航空公司一个国家一条航线一周一班”的国际航班政策。

7月16日，法航-荷航集团宣布，已经获批自下周起每周增加运营第二班巴黎至上海的航班。德国汉莎航空动作则更快，继上海-法兰克福航线于6月底复航后，旗下的法兰克福-南京航线也于7月6日恢复。

而在更早之前的6月底，达美航空、美联航已经率先开始运营每周两班往返中国商务航班。据不完全统计，近一个月以来，涉及中国内地航线方面，至少有24家航空公司的27条航线获批，其中18家航司为中断中国航线后复航的外航，另有至少6家外国航司有望复航或增班。

值得注意的是，在民航局的奖励政策下，国际航线也在逐步增加。7月17日，民航局批准第二批国际客运奖励航班，日本航空JL829/0、老挝航空QV815/6、海南航空HU491/2、海南航空HU7975/6四个国际往返航班每周从1班增至2班。

(责编：李都也(实习生)、李栋)