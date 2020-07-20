报告显示：中高端人才需求恢复近九成

原标题：中高端人才需求恢复近九成

本报讯（记者 孙奇茹）猎聘大数据研究院发布的2020上半年中高端人才就业大数据报告显示，2020年上半年整体新增中高端人才需求比2019年同期下降13.66%，恢复到2019年同期的86.34%。同一时期，整体活跃中高端人才同比增长15.11%。

从行业来看，2020年上半年，互联网行业新增中高端人才需求依旧位居榜首，占比为26.61%，房地产、消费品行业紧随其后，占比分别为14.89%、10.30%。不过，与2019年上半年数据相比，互联网行业人才需求占比下降了1.47个百分点，房地产行业和消费品行业中高端人才新增需求占比都呈现微升趋势，占比分别提高0.56、0.94个百分点。服务外包、制药医疗行业占比均有所上升，这其中有上半年疫情影响的因素。金融行业占比下降显著，下降2.08个百分点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)