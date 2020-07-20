特别国债累计发行7200亿 积极财政加码发力经济"下半场"

原标题：积极财政加码发力中国经济“下半场”

截至7月16日，抗疫特别国债累计发行7200亿元，完成1万亿元发行任务的72%；截至7月14日，新增专项债券发行达2.24万亿元；6月底前具备条件的直达资金已全部下达地方……今年以来，我国推出的多项积极财政举措正在加速落地，为稳住经济基本盘“保驾护航”。

专家指出，上半年，发债、特殊转移支付、减税降费精准协同发力，有力支撑了经济复苏。展望下半年，财政政策将更加积极有为重实效。减税降费将持续发力，全年减负规模有望超2.5万亿元。抗疫特别国债将于7月底前发行完毕，相关资金将切实直达基层民生。

多项举措加速落地

按照今年政府工作报告安排，从增加1万亿元财政赤字规模，发行1万亿元抗疫特别国债，到安排3.75万亿元规模专项债，全年为企业新增减负超过2.5万亿元，一系列财政政策定调“更加积极有为”。《经济参考报》记者从财政部2020年上半年财政收支情况新闻发布会上获悉，多项积极财政举措正在加速落地。

按照政府工作报告要求，今年新增的两个“1万亿元”要全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民。

财政部预算司一级巡视员王克冰介绍，6月底前具备条件的直达资金已全部下达地方，增强了基层财政保障能力，有力支持基层做好“六稳”“六保”工作。

与此同时，抗疫特别国债也在陆续落地。财政部国库支付中心主任刘金云介绍，截至7月16日，抗疫特别国债已发行12期，累计发行7200亿元，完成1万亿元发行任务的72%。

地方债发行和使用也在提速。数据显示，我国上半年共发行地方债34864亿元，其中，新增债券27869亿元。截至7月14日，全国各地发行新增专项债券2.24万亿元，全部用于国务院常务会议确定的重大基础设施和民生服务领域。其中，约有2200亿元专项债券用作铁路、轨道交通、农林水利、生态环保等领域符合条件的重大项目资本金，带动扩大有效投资作用明显。

此外，截至7月14日，新增专项债券资金已支出1.9万亿元、占发行额的85%，其中有14个地区支出进度在90%以上。

减税降费层面，财政部税政司副司长陈东浩表示，今年以来，一系列阶段性、有针对性的减税降费政策措施及时出台，包括对受疫情影响较大行业企业给予税收减免，加大个体工商户和小微企业税收优惠力度，出台扩大汽车消费的税收政策，完善出口退税等稳外贸税收支持政策，阶段性减免社保费、医保费用，减免部分行政事业性收费和政府性基金等一揽子举措，加速释放惠企红利。

中国财政科学研究院宏观经济研究中心副主任王志刚对《经济参考报》记者表示，今年以来，财政政策逆周期调节力度加大，发债、特殊转移支付、减税降费等三大举措精准协同发力，降低了经济社会的短期波动风险。

有力支撑经济复苏

业内指出，二季度我国经济增速由负转正，积极财政政策起到了有力支撑作用，财政收入向好则进一步印证了经济企稳复苏的态势。

刘金云介绍，6月财政收入同比增长3.2%，增幅由负转正，为年内首次月度正增长。工业增加值连续三个月增长，带动增值税降幅由上月的5.5%收窄至2.7%；进口在4月、5月两位数下降后，6月转为增长6.2%，带动进口环节税收由负转正，增长7.5%。

王志刚表示，5月、6月国内增值税降幅比1至4月明显收窄，6月财政收入增速年度内首次由负转正，部分反映经济复苏加快的迹象。从上半年支出看，社会保障和就业支出17952亿元，同比增长1.7%，体现稳就业的宏观政策倾向。

中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇对《经济参考报》记者表示，从6月数据看，财政收支压力有所缓解，但不能掉以轻心。财政政策要按既有预算安排积极发力，重点围绕保就业稳就业进行。

“目前看，财政政策力度总体是合适的。”杨志勇表示，财政政策在落实“六稳”“六保”、稳定经济基本盘等方面都发挥了积极作用。

“积极财政政策对于我国二季度经济增速由负转正发挥了积极作用。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红对《经济参考报》记者表示，面对疫情冲击，政府一方面通过扩大投资，带动经济增长，另一方面减轻市场主体的负担，稳定经济及就业，双向联动。

她指出，扩大投资并不是大水漫灌式的，而是在“六保”的前提下直达基层，惠及民生并与经济结构转型、供给侧改革匹配。通过减税降费减轻市场主体负担将形成良好的长效机制，有利于健全现代税费制度以及优化营商环境。

“今年强有力的经济政策手段以效率为导向、以民生为关注、以市场为主体，助力中国经济克服困难、提振信心、拉动增长。”李旭红表示。

积极财政将更重实效

展望下半年，专家指出，财政政策将会延续更加积极有为的政策取向，以减税降费为代表的一系列惠企利民政策将持续发力，同时，提高政策绩效，更加精准、更重实效地贯彻落实已出台政策。

记者了解到，下一步，财政部将全力保障剩余2800亿元抗疫特别国债在7月底发行完成。减税降费也将持续发力，2020全年新增减税降费规模或超2.5万亿元。此外，将持续抓好直达资金管理，盯牢直达资金使用，加强监控，强化问题整改落实，及时跟踪完善政策，确保有关资金规范高效使用。

在杨志勇看来，下一步主要是优化现有政策，清除各种显性或隐性的政策障碍，保持政策足够灵活，特别重视扩大内需政策的落实。

王志刚指出，下半年财政政策将延续更加积极有为的取向，重点是落实前期出台的政策，提高政策绩效，财政资金重点支持“两新一重”建设，以及公共卫生领域补短板等。同时，根据疫情防控以及经济形势的变化及时灵活调整，平稳渡过这一特殊时期，为经济持续恢复积蓄能量。

李旭红表示，下半年应继续发挥积极财政政策的导向作用，通过保障性的机制形成更大的经济发展动能。此外，还应特别关注积极财政政策落实与地方财政实力之间的关系，在一些欠发达地区，地方财政收支平衡压力较大，须确保财政资金下达基层，减税降费政策能够不折不扣地落实。

(责编：李都也(实习生)、李栋)