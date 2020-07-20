险资权益投资比例升至45% 3万亿增量资金可期

银保监会日前发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，设置差异化的权益类资产投资监管比例，权益投资比例最高可达45%。根据此前监管要求，险资权益类投资上限不得超过上一季度末总资产的30％。

《通知》称，根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标，明确八档权益类资产监管比例，最高可到占上季末总资产的45%。其中，太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。

银保监会数据显示，截至2020年3月末，保险业资产总额达到21.72万亿元，较年初增长5.62%，较去年同期增长13.66%。若按照最高45%的配置权益类资产测算，截至2020年3月末，险资权益类可配置资产最高将增加3万亿元。

投资比例扩大的同时，银保监会在监管方面也做出进一步规范。银保监会有关部门负责人表示，针对以往出现的盲目投资、投资冲动带来的过度投资、频繁举牌等不理性行为，在现有指标基础上，进一步完善集中度监管指标。《通知》规定，保险公司投资单一上市公司股票的股份总数，不得超过该上市公司总股本的10%，进一步分散类别和品种投资风险。

不过，一机构人士表示，过去多年来保险公司权益配置比例普遍未超15%，大部分年份维持10%左右，因此即使放开到45%，保险公司也未必押宝权益资产。“短期看，出于风险偏好考虑，保险公司在大类资产配置上，可能不会很快增加权益配置。”该人士表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)