二季度87城市住宅地价环比增速上升

近日，中国国土勘测规划院城市地价动态监测组公布的“2020年第二季度全国主要城市地价监测报告”显示，二季度全国受监测的105个城市地价整体运行平稳。其中，综合、住宅、工业地价环比增速由降转升，商服地价环比增速则持续放缓。住宅地价环比增速在连续三个季度下降后回升，商服地价环比增速则连续四个季度放缓。

监测数据显示，二季度，全国主要监测城市总体地价环比增速为0.43%，较上一季度上升0.34个百分点。分用途看，商服、住宅、工业地价环比增速依次为-0.26%、0.87%、0.23%，较上一季度分别变化-0.04、0.53、0.31个百分点。

从同比看，全国主要监测城市总体地价较去年同期增长2.05%，增速较上一季度下降0.61个百分点。分用途看，住宅地价同比增速连续九个季度放缓；综合、商服地价同比增速连续八个季度放缓。

105个城市当中，住宅地价环比增速上升的城市87个，较上一季度增加19个。与去年同期相比，地价增速上升的城市91个，较上一季度减少5个。

今年二季度，国内房地产开发投资和销售指标同比降幅持续收窄，供需状况逐渐好转，房地产开发景气指数持续提高，多项指标出现边际改善，市场呈现阶段性回暖态势。期内，住宅用地市场与楼市同期回暖，主要监测城市住宅地价环比增速在持续三个季度下降后回升，较上一季度提高0.53个百分点。

数据显示，从土地供应方面来看，二季度全国105个主要监测城市建设用地供应面积86.49万公顷，环比增加75.57%，同比增加30.41%。从供地结构来看，房地产用地供应量占比26.82%，较上一季度减少4.29个百分点，较去年同期减少4.92个百分点。在住宅用地供应方面，一线、二线、三线城市环比分别增加21.41%、55.69%、66.03%，同比分别变化34.40%、-1.50%、16.93%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)