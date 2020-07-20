消费者在海底捞吃出硬质塑料片 食安问题频遭投诉

中国网财经7月19日讯(记者 贾玉静)据媒体报道，近日，一消费者在济南海底捞连城广场店就餐时，在门店提供的乌鸡卷中吃出硬质塑料片。随后，海底捞工作人员将剩余乌鸡卷撤走回收，提出本单免单并补偿500元火锅券的处理方案，但该方案被消费者拒绝。

“一开始吃到硬硬的东西，以为是混杂在乌鸡卷里面的脆骨，直接咽下去了。”该消费者表示，由于越吃越觉得奇怪，便从嘴里拽出来一个塑料片，直到将剩余乌鸡卷全部捞出来，才发现最多的一个里面竟有三块类似塑料片。

面对顾客的质疑，涉事门店店长却表示，吃出塑料片跟吃出头发丝是一个性质。

当天下午，该消费者出现胃部痉挛和便血的情况。据济南五院急诊科就医记录显示，消费者疑出现肠道出血的症状，虽无法确定病因是否与饮食有关，但医生建议其住院接受进一步检查。

随后，该消费者就此事与涉事门店进行沟通，海底捞连城广场店工作人员表示，此事将由公司总部进行对接。但截至目前，消费者并未收到总部反馈。

据第三方投诉平台黑猫投诉数据显示，截至目前，标记为海底捞火锅的投诉量已达164起，其中涉及食品安全问题的投诉约数十起。

中国网财经记者梳理发现，即便海底捞已隐藏全部回复内容，仍有部分消费者在投诉补充中表示，在海底捞就餐后出现呕吐甚至确诊急性肠胃炎后，海底捞除推卸责任外并无慰问道歉。“都说海底捞的态度好，服务态度好是好，但是你吃出问题试试，看海底捞谁理你？”

针对以上问题，截至发稿尚未收到回复。

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