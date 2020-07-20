青岛大云谷金茂府示范区开放

日前，由海尔产城创和中国金茂联袂打造，中国第50座金茂府——大云谷金茂府的示范区和科技馆历经数月精心打造正式揭幕。据了解，这是青岛第一座金茂府，项目区位主要位于崂山区大云谷片区。
“金茂府的择址有着近乎偏执的追求，严守着‘核心城市’、‘核心土地’、‘核心资源’‘高净值人群集聚’四大标准。”金茂府相关负责人表示，大云谷金茂府同样如此，择址于青岛智慧城市功能发展核心——大云谷。
大云谷金茂府示范区（来源：企业供图）
据介绍，大云谷金茂府，地处享有“人间仙境”美誉的崂山区。其依托大云谷的城市运营条线进化，将以云头部产业、智慧城市、生态城市三大发展核心，通过2公里范围内的一带两核三心六区为核心规划的智慧生活城市，联动包括国际教育创新基地，国家双创示范基地等在内的，包括智慧居住、酒店、教育、商业、医疗、智慧康养、楼宇商务、产业服务中心等28个城市功能物业模块，将成为大云谷金茂府作为“超级金茂府城”生活格局IP的重要支撑。
同时，大云谷金茂府依托崂山区“城”熟之势，以海尔路、滁州路和黑龙江中路、株洲路、劲松七路为主的城市道路交通和地铁M3、M2、M4以及规划中的M5号线领衔的城市轨道交通，以“五路四轨多节点”的复合交通脉络，联动城市核心区位的的全方位配套资源。
大云谷金茂府示范图（来源：企业供图）
在集聚优势资源方面，近景青医附院东院、齐鲁医院、妇女儿童医院等医疗机构；毗邻青岛市区最大的森林公园——浮山森林公园；还有国信体育院、青岛大剧院、国际会展中心等等。
金茂府相关负责人表示，大云谷金茂府是在传承中国金茂“府系”基因的基础上，秉承科技典范，突破传统住宅的常规框架，打造青岛首个拥有科技工法馆的实景示范区，让购房者、尤其是中高端购房者，更直观地体验金茂府的精工科技人居品质。
“目前，大云谷金茂府示范区与绿金科技馆已全面开放。”上述负责人介绍，大云谷金茂府建筑面积约119㎡、143㎡、165㎡、184㎡、228㎡ 五种户型尺度，分别针对青岛高净值人群的不同家庭生活诉求，进行了面积与功能空间的定制化匹配。（许维娜）
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