电影院今起有序恢复营业 税费优惠政策给予电影行业重点扶持

人民网北京7月20日电 （记者车柯蒙）根据国家电影局近日发布的《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。
新冠肺炎疫情发生以来，电影行业一直处于停摆期。为支持企业复工复产，国家出台了一系列税费优惠政策，给予电影等行业企业重点扶持。
电影放映服务免征增值税
据《财政部?税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（2020年第25号）， 自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。
电影放映服务，是指持有《电影放映经营许可证》的单位利用专业的电影院放映设备，为观众提供的电影视听服务。
电影行业企业2020年亏损结转期延长至8年
据《财政部?税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（2020年第25号），对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。
电影行业企业限于电影制作、发行和放映等企业，不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业。
免征文化事业建设费
据《财政部?税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（2020年第25号），对所属期为2020年1月1日至2020年12月31日的文化事业建设费予以免征。
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