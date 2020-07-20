发改委：从四方面发力推动新业态新模式健康发展

人民网北京7月20日电（许维娜）近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、教育部、人力资源社会保障部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国务院国资委、市场监管总局、国家医疗保障局等部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称《意见》）。国家发展改革委创新和高技术发展司有关负责同志就文件出台的有关情况回答了记者的提问。

问：下一步准备如何抓好《意见》贯彻落实？

答：为了加快推动新业态新模式健康发展，牢牢抓住数字产业化和产业数字化赋予的机遇，需要以改革创新的思维进一步加强和优化制度供给，完善同新业态新模式发展相适应的监管政策。同时，以重大项目为抓手创造新需求，调动市场主体创新活力，培育新的就业形态。具体将与各部门加强协同，与有关地方积极联动，主要从以下4个方面发力。

一是加强统筹协调。强化各部门政策联动和协同配合，探索支持15个数字经济新业态新模式发展的政策举措，结合实际细化具体目标和任务，持续激发市场主体创新活力。

二是释放改革活力。继续推进简政放权、放管结合、优化服务改革，优化营商环境。在知识产权保护、普惠金融支持等方面持续深化改革。发挥好国家数字经济创新发展试验区等先行示范作用。

三是坚持包容审慎。探索健全触发式监管机制，构建各类主体参与的多方协同治理体系。推动修订完善监管政策制度，坚守安全和质量底线，强化安全监测和风险评估，维护各方合法权益。

四是营造良好氛围。抓好政策出台、解读和宣传，及时回应社会关切，合理引导预期。及时总结宣传好做法、好经验，增强广大群众参与感、获得感和幸福感。

在培育共享经济新业态发展方面，提出针对4种新业态新模式的支持政策。一是拓展共享生活新空间。二是打造共享生产新动力。三是探索生产资料共享新模式。四是激发数据共享开放新活力。

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