发改委：支持新业态新模式健康发展意见呈现三大特点

人民网北京7月20日电（许维娜）近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、教育部、人力资源社会保障部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国务院国资委、市场监管总局、国家医疗保障局等部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称《意见》）。国家发展改革委创新和高技术发展司有关负责同志就文件出台的有关情况回答了记者的提问。

问：对比最近发展改革委在推动数字经济发展方面出台了不少举措，《意见》有哪些新的特点？

答：这次新冠肺炎疫情期间，数字经济对支撑“六稳”“六保”发挥越来越重要的作用。近期发布的上半年经济数据显示，我国信息传输、软件和信息技术服务业同比增长14.5%，线上线下融合的新模式新业态展现出了强大活力和发展潜力。我们今年出台系列政策，就是要把握危机中孕育的新机，促进数字经济高质量发展。此次出台的《意见》主要有3个特点。

一是体现鼓励创新。文件首次提出“共享生产资料”“‘虚拟’产业园和产业集群”“新个体经济”“副业创新”“微经济”，这些都是市场主体创新的成果。要给市场创新更多想象空间，充分调动市场主体创新积极性，激活要素资源，激发市场活力，更好地释放数字化在实体经济各领域的创新效能。

二是体现精准施策。文件没有按照传统的行业划分，而是根据15大新业态新模式重点方向发展特点有序引导，顺应了传统业态与互联网交叉融合创新的发展趋势。文件针对不同的业态特点，按照线上服务新模式、生产领域数字化转型、新个体经济、创新生产要素供给等不同方面，分别提出了创新性的政策点。

三是体现协同推进。互联网与实体经济的深度融合产生大量新业态新模式，涉及的行业众多，覆盖面较广。文件由13个部门联合发布，进一步加大跨部门协调力度，其中的每项政策都明确到了具体部门，确保后续统筹推进、形成合力。

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