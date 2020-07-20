发改委：针对15种数字经济新业态新模式提出一系列支持政策

人民网北京7月20日电（许维娜）近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、教育部、人力资源社会保障部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国务院国资委、市场监管总局、国家医疗保障局等部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称《意见》）。国家发展改革委创新和高技术发展司有关负责同志就文件出台的有关情况回答了记者的提问。

问：《意见》提出了哪些数字经济新业态新模式发展重点方向？

答：《意见》从线上公共服务和消费模式、生产领域数字化转型、新型就业形态、共享经济新业态等4个方面，针对15种数字经济新业态新模式重点方向，提出了一系列支持政策。

在发展线上公共服务和消费模式方面，提出针对4种新业态新模式的支持政策。一是大力发展融合化在线教育。探索将社会化、市场化优秀在线课程纳入部分教育阶段的日常教学体系，试点开展基于线上智能环境的课题教学、深化普及“三个课堂”应用等。二是积极发展互联网医疗。进一步加强智慧医院建设，推进线上预约检查检验。探索检查结果、线上处方信息互认制度。将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围。三是支持发展便捷化远程办公。支持远程办公应用推广和安全可靠的线上办公工具研发，推动完善电子合同、电子发票、电子印章、电子签名等数字应用基础设施。四是不断提升数字化治理水平。鼓励民间投资参与城市智慧化改造。健全政府社会协同共治机制，构建政企数字供应链。探索完善智慧城市联网应用标准，推进区域一体化数字治理和服务。

在促进生产领域数字化转型方面，提出针对4种新业态新模式的支持政策。一是培育发展产业互联网平台生态，开展产业互联网重大工程布局，支持发展产业互联网平台、跨行业的产业融通发展平台，发挥平台赋能作用，带动产业链一体化发展。二是加快传统企业数字化转型，持续深入推动数字化转型伙伴行动，完善政府-金融机构-平台-中小微企业联动机制，推行普惠性“上云用数赋智”服务，降低转型成本。三是打造跨越物理边界的“虚拟”产业园和产业集群。以信息流促进上下游、产供销协同联动，发展产业服务化新生态，保产业链供应链稳定，推进产业基础高级化和产业链现代化。四是发展基于新技术的“无人经济”。支持建设智能工厂，发展智慧农业。发展危险作业机器人，满足恶劣条件应用需求。促进产业加快无人技术应用，提高生产效率。

在培育新型就业形态发展方面，提出针对3种新业态新模式的支持政策。一是积极培育新个体，支持自我就业。支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。鼓励商业银行推广线上线下融合的信贷服务，合理降低个体工商户融资成本。引导互联网平台企业降低个体经营者使用互联网平台交易涉及的服务费。二是大力发展微经济，鼓励“副业创新”。鼓励基于互联网平台发展微创新、微应用、微产品等大众创业、万众创新，广泛开辟新收入机会，激发多元创造。鼓励对创造性劳动给予合理分成。三是强化灵活就业劳动权益保障，探索多点执业。完善灵活就业人员权益保护和社会保障政策，支持搭建灵活用工供需对接平台。探索完善与个人职业发展相适应的医疗、教育等行业多点执业新模式。

在培育共享经济新业态发展方面，提出针对4种新业态新模式的支持政策。一是拓展共享生活新空间。鼓励与群众生活密切的服务进行智能化升级和商业模式创新，培育线上高端品牌。扩大电子商务进农村覆盖面，促进农产品进城和工业品下乡。二是打造共享生产新动力。鼓励企业开放平台资源，共享实验验证环境、仿真模拟等技术平台进行共享。鼓励制造业企业探索共享制造的商业模式和适用场景。三是探索生产资料共享新模式。健全完善“所有权与使用权分离”的生产资料管理新制度，推动生产资料数字化和生产资料使用权共享，提高社会各类资产使用效率，畅通经济循环。四是激发数据共享开放新活力。积极推动公共数据资源安全共享开放，完善相关管理制度。推动全国一体化大数据中心体系建设，健全数据流通制度环境。

(责编：许维娜、孙阳)