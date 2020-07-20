上半年北京商品房新开工面积1065.9万平方米 同比增长9.8%

人民网北京7月20日电（许维娜）据北京市统计局网站7月20日消息，北京市统计局发布上半年北京经济运行数据。根据地区生产总值统一核算结果，上半年全市实现地区生产总值16205.6亿元，按可比价格计算，同比下降3.2%，降幅比一季度收窄3.4个百分点。
分产业看，第一产业实现增加值40.4亿元，下降20.8%；第二产业实现增加值2404.8亿元，下降4.2%；第三产业实现增加值13760.4亿元，下降3.0%。
随着新开工项目增加和在施项目加快推进，上半年，全市固定资产投资（不含农户）同比下降1.5%，降幅比一季度收窄5.6个百分点。
分领域看，房地产开发投资由一季度下降6.4%转为增长4.0%；基础设施投资下降20.1%，降幅收窄10.5个百分点。
分产业看，第一产业投资下降16.1%；第二产业投资增长44.0%，其中高技术制造业投资增长1.2倍；第三产业投资下降3.6%，其中高技术服务业投资增长24.0%，教育、卫生和社会工作行业投资分别增长35.7%和36.7%。
上半年，全市商品房新开工面积1065.9万平方米，同比增长9.8%；其中，住宅新开工面积661.1万平方米，增长29.6%。商品房销售面积296.3万平方米，同比下降23.6%；其中，住宅销售面积213.1万平方米，下降35.4%。
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