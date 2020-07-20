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十三部门：支持鼓励新业态新模式健康发展

2020年07月20日14:30  来源：中国网
 

　　7月15日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确鼓励共享出行、餐饮外卖、团购等领域产品智能化升级和商业模式创新，并就支持鼓励新业态新模式健康发展、打造数字经济新优势进行了全面部署。同时明确要坚持包容审慎监管，要及时修订完善监管政策制度，为新业态新模式发展留足空间。

　　《意见》指出，培育发展共享经济新业态，创造生产要素供给新方式。拓展共享生活新空间。推动形成高质量的生活服务要素供给新体系。鼓励共享出行、餐饮外卖、团购、在线购药、共享住宿、文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新，发展生活消费新方式，培育线上高端品牌。完善具有公共服务属性的共享产品相关标准，优化布局，规范行业发展。（中央网信办、国家发改委、交通运输部、工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委、文化和旅游部、市场监管总局按职责分工负责）。

　　北京大学法学院副院长薛军表示，目前新的业态层出不穷，旧管理方法已经跟不上新思路，《意见》的出台鼓励直播带货和共享经济等新兴模式，对于激发市场活力起到了积极作用。

　　共享经济以资源优化配置为社会发展提供新动能，成为我国数字经济的重要组成部分。共享电单车作为共享经济的典型代表，为解决民众短途出行需求提供了新选项，是传统电动自行车数字化、网络化、智能化涌现的新业态。电动自行车作为我国民众出行的重要方式之一，目前市场保有量约为2.5亿辆。但长期以来，私有电动自行车市场问题也非常突出。严格按照“新国标”生产的共享电动自行车将极大地满足电动自行车市场发展需求，解决当前行业顽疾。

　　中科院专家表示，共享电单车是传统电动自行车搭载新技术形成的数字化新业态。基于车辆数据、骑行数据的价值发现，降低行车安全监管难问题、提高道路行车安全、培育民众骑行安全素养、助力生态环境安全，该业态将被赋予新动能。企业应承担管理主体责任，保障行业有序发展。严把车辆使用管理，提高骑行安全。加强平台数据管理，提高信息安全，在全社会发挥更广的安全正外部性。

　　业内人士坦言，目前各部委明确政策导向，贯彻落实中央提出加速发展新动能的要求，支持新业态新模式健康发展，对共享电单车等新生事物包容审慎鼓励支持，并从监管方面引导行业健康发展，政企协作将共同推进共享电单车新业态有序发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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