国务院任命：唐登杰为国家发展和改革委员会副主任

人民网北京7月20日电（许维娜）据人社部官网消息，国务院任免国家工作人员，任命唐登杰为国家发展和改革委员会副主任（正部长级）。

国家发展改革委机构设置（来源：官网截图）

公开资料显示，唐登杰在国家发改委的主管工作为：分管固定资产投资司、农村经济司、资源节约和环境保护司、经济贸易司、人事司、离退休干部局。与宁吉喆同志在经济贸易方面互为AB角；与连维良同志在评估督导方面互为AB角；与丛亮同志在农村经济、资源节约和环境保护方面互为AB角。联系国家粮食和物资储备局；联系国家投资项目评审中心、国家节能中心。

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