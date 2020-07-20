中建一局深入灾区  捐赠物资慰问灾民

2020年7月份前后江西鄱阳县普降暴雨，导致多地发生严重的暴雨洪涝灾害，这突如其来的天灾，对于在鄱阳县生活的受灾群众来说宛如梦魇般。

洪水无情，人间有情。自从鄱阳县发生洪涝灾害后，中建一局鄱阳饶州文旅项目部迅速成立突击队赶赴抗洪前线。在了解谢家滩、响水滩、江家岭、捕捞村四个地方受灾严重后，中建一局把这四个地方作为点对点帮扶对象，先后四次捐赠了价值几十万的抗洪和生活物资。另外， 2020年7月17日在了解到施虐的洪水也影响到了双港镇双港村委会老百姓的生活，中建一局积极联系当地政府再次准备出资购买生活用品给老百姓送去温暖。

7月18日中建一局鄱阳饶州文旅项目部抗洪救灾总指挥任鹏说“请大家牢记中建一局使命，担负起央企责任，对鄱阳县灾后重建做出贡献，现在我们去灾区一线，准备出发。”一声令下，4000斤大米、200箱矿泉水、200箱泡面、2000个面包，满载着中建一局全体职工的深切厚谊，物资车缓缓向江西鄱阳县双港镇进发。

中建一局鄱阳饶州文旅项目部抗洪救灾总指挥任总介绍说，“在这次灾情险情期间，中建一局高度重视，在这个时候，我们秉承央企对社会的责任，发扬企业的先锋文化作用。7月7日，在险情最严重的时候，我们马上响应了应急预案。次日，我们鄱阳项目部就成立了抢险突击队，时刻与鄱阳县抗洪指挥中心保持密切沟通。一方有难，八方支援。在汛情期间我们突击队多次快速冲到了抗洪第一线。”

“我们承接鄱阳县饶州文旅综合体这个项目时，鄱阳县政府和人民给我们很大的支持，而在洪水险情到来时，我们央企也一定心系鄱阳人民，也一定要发扬我们自己企业的先锋文化精神，时刻也不会忘记我们央企应该担负的社会责任。抗洪救灾我们义不容辞。”

鄱阳县双港镇党委副书记张常争表示，“我们非常感谢中建一局大力之举，它虽然不在我们定点的地方，但是他们还能够伸出援助之手，看到我们灾情以后积极与我们联系，我们非常感动。出现灾情后，很多单位都对我们双港镇政府伸出援助之手，真正体现出了‘一方有难，八方支援’。”中建一局鄱阳饶州文旅项目部供稿（图文/赵建忠）

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