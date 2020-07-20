主流媒体构建融合传播矩阵，为文旅产业复苏提供新方向

目前，我们正处于移动互联网和信息科技高度发达的“眼球经济时代”，早已不是20年前的二维或三维媒体世界。大众的行为模式和社交习惯、甚至媒体行业的格局都已经发生巨大的变化。在传统媒体与新媒体正在不断融合的今天，主流媒体联合短视频平台构建融合传播矩阵，通过直播与短视频的内容形态对外输出城市名片，不仅扩展了自身的传播范围与触达边界，更为城市文化旅游产业复苏提供新的可能。

快手网红文旅大会启动，文旅产业复兴迸发新火花

7月18日，由洛阳市文化广电和旅游局联合快手科技共同举办，以“豫见快手，嗨在洛阳”为主题的快手网红文旅大会正式启动，数百名快手优质文旅创作者齐聚洛阳，通过短视频+直播等新模式助力文旅行业复工复产。其中，包括人民视频、环球网、中国青年网、猛犸视频在内的主流媒体，也在快手平台进行了与之相关的直播与连麦，让观众足不出户就可以走遍洛阳，感受当地的文旅特色与历史文化内涵。

在环球网的直播间，记者先后连线了洛阳市文旅局长胡大鹏、洛阳文旅达人与历史文化学者，从旅游经典线路、黄河文化景点、热门旅游资源以及文化底蕴等方面，对洛阳进行了综合推荐，且文旅达人们的推荐也给了观众启发：跟随他们的脚步，不仅能足不出户领略洛阳的城市魅力，在去洛阳之前有这样一份靠谱的旅游攻略，也可以避免许多弯路。在中国青年网的直播间中，记者走进了二里头遗址博物馆，与工作人员一起为观众全方位解读了夏王朝的发展史，从历史发源方面加深了对洛阳的认知。而在人民视频的直播间，记者与快手用户直播打卡美食探店，以历史悠久的洛阳水席为切入点，从美食角度勾起观众的“馋虫”，唤起玩遍洛阳的欲望。而猛犸视频则将直播设在了洛阳夜市的美食街，从丽景门古城门进，经西大街夜店走到十字街夜市，一路上见证了夜晚洛阳的繁华与烟火气。

四场直播，四个角度，主流媒体的一套“组合拳法”，首先为这次活动打了个头阵，让观众了解到一个更全面的洛阳。其次，作为一种极具现场感、实时性与互动性的创新展现形式，直播不仅提升了主流媒体在互联网舆论场的引领力，更以接地气的形式兼顾宏大主题与亲民路线，这种流量与权威的有机结合，或许会成为文旅产业复兴中的新主力。

新时代短视频内容创造生态，赋予文旅产业发展新风口

事实上，这并非快手平台与文旅产业的第一次合作。据悉，自2018年以来，快手曾先后与湖南、云南、黑龙江牡丹江、甘肃、山东以及新疆等地的文旅部门展开合作，并且早在今年四月就与洛阳文旅局达成合作，先后推出“牡丹花开”活动，在市场直播带货活动中，累计观看达3000多万人次，不仅推荐了洛阳旅游，更为郑州特产找到了销售突破口，极大地拉动了疫后的消费市场。

作为记录与分享个人生活的短视频平台，在快手每天就有三亿来自世界各地的用户，其中洛阳的用户占到140万之多，也就是说，平均每五个洛阳人中就有一位是快手活跃用户，他们记录着洛阳的城市发展、风土人情等方方面面。而短视频又是一种轻量化、移动化、碎片化的信息传播载体，所以快手的海量UGC内容与丰富的用户生态，使其特别适合成为城市文化旅游宣传的发源地与大本营，更多用户因为快手平台中的短视频来到洛阳，又因为洛阳的城市魅力参与到快手的UGC内容创造生态中，如此循环往复形成了站内站外的传播闭环，也为短视频平台与城市文旅产业的有机结合打开了新思路。

“酒香也怕巷子深”，随着网络深度融入生活，以及群众文旅需要升级，技术驱动和内容创新日益成为文旅高质量发展的强劲引擎。深厚的历史文化底蕴是河南发展的独特优势，而要真正把文化资源优势打造为高质量的对外宣传优势，推动文化旅游大省向文化旅游强省转变，就必须坚持以文化为魂，旅游为体，技术为用，用好、用活新媒体传播手段。将快手的内容创造力与城市的文化旅游相结合，创作出更多彰显时代价值、体现传统文化、反映国人审美的视频作品，这正是一种新时代赋予文旅产业的“新风口”。

以技术为生产力，激发内容创造力，带动融媒体宣传力

随着视频化的信息传播走向主流，短视频不断改变着传统的新闻报道与生产方式，重塑媒体格局和舆论生态，并逐渐成为媒体融合重要的推动力与竞技场。对于传统媒体而言，拥抱短视频是应对视频化、碎片化传播环境的必然选择，也是其开辟融媒体报道新路径的机会，入驻短视频平台或已成为传统媒体创新传播形式、抢占话语高地的首要选择。

以快手平台为例，截至2019年底，快手上媒体相关机构与个人累计开设账号超过8000个，借助短视频平台的传播优势，传统媒体极大地扩展了新闻的传播范围和触达边界，得以创新新闻报道形态和受众连接方式。而作为平台方，快手也会以更开放的态度与机构进行深入合作，如发起“光合计划”助力机构创作者成长，联合行业头部企业，从技术、产品、运营的方向做整合；与文化合作伙伴，进行更深入的合作；投入流量资源，对账号进行多元化扶持等。在此次快手网红文旅大会中，借助快手平台的流量资源，各主流媒体账号与相关领域主播进行了联合直播互动，均起到了1+1＞2的效果。

其实，除了直播+旅游，还有直播+电商、直播+采访等形式，以快手为代表的短视频平台，正在积极输出自身的直播能力，助力各行各业加速复苏，随着技术的进步和产品的进阶，直播功能也在逐渐摆脱娱乐属性，变成可以赋能各行各业的基础设施。媒体融合的效果取决于内容生产，主流媒体积极拥抱互联网平台，从最开始拥抱短视频、内容创新、转变语态再到现在多种目的的直播，平台的技术生产力一直在激活媒体的内容生产力，主流媒体通过短视频平台进行融合转型，更在不断拓宽媒体融合的新业务、新形态。

短视频平台既是各家“短”兵相接的阵地，也是媒体融合的利器和重要切入口。为了契合“短视频化”的传播语境，主流媒体正在积极加强与短视频平台的联动，打造精准传播端口、扩大正能量传播声量。而在这一过程中，传统媒体转型也进一步升级，逐步建立起平台化的传播能力，依托自身权威对接市场上各类需求，或将体现出难以匹敌的竞争优势。

(责编：许维娜、毕磊)