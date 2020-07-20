渤海银行在香港联交所主板上市

7月16日，渤海银行在总部天津通过网络连线方式成功在香港联交所挂牌上市。渤海银行董事长李伏安、渤海银行行长屈宏志和渤海银行股东代表及中介机构代表等出席了上市仪式。李伏安、屈宏志代表渤海银行敲响了开市锣。

本次渤海银行股份发售价为每股4.8港元，募集资金总额约为134.70亿港元，成为今年以来国内银行的首个IPO项目。渤海银行拟将发行所得款项净额用于补充资本金，以促进业务持续健康发展。本次渤海银行H股IPO共获得九名基石投资者认购。

截至2019年12月31日，渤海银行总资产达人民币11,169亿元，同比增长8.0%，2019年全年实现营业收入人民币284亿元，净利润人民币82亿元，净利润同比增速达15.7%。

在英国《银行家》杂志以银行核心资本实力为排名依据的“全球银行1000强”榜单中，渤海银行排名第133位，较上年提升了45位。（牛广文）

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