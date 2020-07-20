暑运旺季南航计划国内增班超万班 部分航班恢复餐饮服务

人民网北京7月20日电 （记者乔雪峰） 随着全国各地高考、中考陆续结束以及跨省团队游逐步恢复，2020年7月20日至8月31日暑运旺季，南航计划在国内航空市场增班超10000班，日均航班量有望突破2000班，环比6月增长近50%。增班主要集中在粤港澳大湾区、海南，以及西南、西北地区高原游、草原游等暑期热门市场。

每日新增超200班 国内游市场受青睐

7月20日上午8点10 分，20名旅行团游客搭乘南航 CZ5371航班从广州起飞前往甘肃敦煌，成为7月19日广东省恢复跨省团队游以来最早出发的首批游客。

据了解，由于目前国际疫情防控形势情况复杂，与往年相比，2020年暑运旺季出行热点主要集中在国内游。同时，目前南航飞往西宁、三亚、大理、拉萨等旅游目的地的旅客人数，环比增幅已超20%。其中已执行完毕的广州至大理、三亚、昆明、西安，深圳至杭州、海口、北京等航线部分航班的客座率均超九成。

在海南和西南、西北地区等暑期热门市场，南航计划新增、加密航线103条，每日新增航班超200班。新开上海浦东至兰州，深圳至大理、景洪、海拉尔，杭州至昆明、成都等31条航线，加密海口、西宁、昆明至广州、上海、杭州等航线72条，以满足旅客暑期出行需求。

在粤港澳大湾区，南航重点强化广州枢纽效应，首次开通广州至万州、泸州、南通以及广州-兰州-嘉峪关和广州-兰州-敦煌等15条航线，加密广州至成都、昆明、杭州等航线；并通过增加深圳至重庆、成都、昆明、贵阳、三亚等航线的运力投入，进一步增强南航在大湾区市场的辐射力，服务好粤港澳大湾区建设和广东经济社会发展。

此外，机型投放方面，在客流量大的暑期航空市场，如广州、深圳、上海、成都、昆明、贵阳等地，南航都投放了宽体机执飞，成为近年来暑运旺季宽体机投放最多的一次。南航将首次使用宽体机执飞贵阳至上海浦东、杭州，郑州至广州、上海浦东、昆明，成都至长沙、武汉，昆明至三亚、海口、杭州以及南京至西宁等12条航线，为旅客出行提供更舒适、更多样化的选择。

暑运旺季首推27个品牌航班

为践行“亲和精细”的服务理念，2020年暑运旺季，南航首次推出品牌航班计划。首批推出共计27个品牌航班，包括广州-北京首都往返的CZ3099/3104航班，广州-上海虹桥往返的CZ3545/3526航班，北京大兴-上海虹桥往返的CZ8888/8887航班，北京首都-成都往返的CZ6183/6184航班以及广州至成都、南京、青岛、昆明、西安、杭州的部分航班，深圳至杭州、南京的部分航班等。目前，北京-成都、北京-广州等航线品牌航班客座均超80%。

未来，南航将逐步扩大品牌航班范围，持续推进大服务建设工作，努力打造以“亲和精细”为服务定位的一流服务品牌，让旅客拥有更多的获得感、幸福感、安全感。

部分航班恢复餐饮服务和网上选座、值机服务

根据民航局疫情防控相关要求，南航取消国内航班风险分级，7月15日起，恢复部分国内航线机上和明珠贵宾休息室餐饮服务标准，提升旅客服务体验。

恢复餐饮服务的航班，包括南航所有实际承运的国内航班，其中始发地为二级及以上应急响应的航班除外；恢复餐饮服务的明珠贵宾休息室，包括南航所有自营地面休息室，其中北京、乌鲁木齐、长春、杭州、南京除外。

此外，南航国内航班（不包含港澳台地区航班）已恢复受理无成人陪伴儿童、无成人陪伴青少年、各类老人服务、小动物托运服务的申请，其中新疆进出港航班、北京始发出港航班除外。由于每个航班执飞机型不同，能接收的无陪儿童数量有不同限制，有需要的旅客尽早通过南航客服热线95539、南航直属营业部、南航官方APP等途径申请。为避免误机，建议旅客提前2小时到达机场办理手续。

南航国内航班（不包含港澳台地区航班）网上选座及值机服务也已开放，其中北京、湖北省、黑龙江省、海南省和新疆进出港的国内航班除外。旅客可在购票后通过南航官方APP、南航e行小程序、微信公众号等官方渠道在线办理选座及网上值机，减少柜台等候时间，享受快速便捷的乘机体验。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)