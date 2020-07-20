人民网>>财经

“急支”属中医“咳嗽”范畴 约80%病人属风寒袭肺证

2020年07月20日17:34  来源：中国网
 

中国网财经7月17日讯 季节交替、气温骤变，是急性支气管炎多发季节，呼吸门诊量急剧上升，尤以小儿和老年患者居多。

近日，安徽中医药大学第一附属医院主任医师张念志在接受采访时表示，急性支气管炎是指由于细菌和病毒感染或物理、化学因素刺激引起的气管、支气管黏膜炎症，起病较急，以咳嗽、发热为主要表现。如治疗不当可发展为肺炎、慢性支气管炎等。

近年来，采用传统中医药方治疗急性支气管炎起到了一定效果。“‘急支’属中医‘咳嗽’范畴，多为外感咳嗽，以风寒袭肺证、风热犯肺证、燥邪犯肺证3种类型比较多见。” 张念志表示，中医治疗以宣降肺气止咳为总的治疗原则，随风寒、风热、风燥不同，辩证而治，并重视化痰降气，使痰清气顺，咳嗽自除。

据了解，约80%的病人属风寒袭肺证。表现为咳嗽，痰白、痰清稀或干咳，咽痒等症。舌苔薄白，脉浮或浮紧。“中医以疏风散寒，宣肺止咳为治则。可服用杏苏散加减，中成药可使用三拗片。”据了解，三拗片为经典名方“三拗汤”现代工艺改良剂型，根据东汉张仲景“麻黄汤”衍化而来，具有宣肺散寒、止咳化痰的功效，现代研究表明具有抗菌、抗炎、抗病毒、止咳、化痰、平喘的药理作用。

风热犯肺证表现为咳嗽气粗，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，鼻塞流黄涕、口干咽痛等表证。舌苔薄黄，脉浮数或浮滑。

中医治疗以疏风清热，宣肺化痰为主。可服用桑菊饮加减和银翘散加减，中成药可使用川贝枇杷糖浆、金花止咳颗粒等。

燥邪犯肺证表现为干咳，无痰或痰少不易咯出，喉痒咽痛，唇鼻干燥，口干，或伴鼻塞头痛，微寒，身热等表证。青苔薄白或薄黄，舌质红干而少津，脉浮数或小数。

中医以清肺润燥，疏风解热治疗。可服用桑杏汤加减，中成药可使用秋梨润肺膏等。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved