“急支”属中医“咳嗽”范畴 约80%病人属风寒袭肺证

中国网财经7月17日讯 季节交替、气温骤变，是急性支气管炎多发季节，呼吸门诊量急剧上升，尤以小儿和老年患者居多。

近日，安徽中医药大学第一附属医院主任医师张念志在接受采访时表示，急性支气管炎是指由于细菌和病毒感染或物理、化学因素刺激引起的气管、支气管黏膜炎症，起病较急，以咳嗽、发热为主要表现。如治疗不当可发展为肺炎、慢性支气管炎等。

近年来，采用传统中医药方治疗急性支气管炎起到了一定效果。“‘急支’属中医‘咳嗽’范畴，多为外感咳嗽，以风寒袭肺证、风热犯肺证、燥邪犯肺证3种类型比较多见。” 张念志表示，中医治疗以宣降肺气止咳为总的治疗原则，随风寒、风热、风燥不同，辩证而治，并重视化痰降气，使痰清气顺，咳嗽自除。

据了解，约80%的病人属风寒袭肺证。表现为咳嗽，痰白、痰清稀或干咳，咽痒等症。舌苔薄白，脉浮或浮紧。“中医以疏风散寒，宣肺止咳为治则。可服用杏苏散加减，中成药可使用三拗片。”据了解，三拗片为经典名方“三拗汤”现代工艺改良剂型，根据东汉张仲景“麻黄汤”衍化而来，具有宣肺散寒、止咳化痰的功效，现代研究表明具有抗菌、抗炎、抗病毒、止咳、化痰、平喘的药理作用。

风热犯肺证表现为咳嗽气粗，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，鼻塞流黄涕、口干咽痛等表证。舌苔薄黄，脉浮数或浮滑。

中医治疗以疏风清热，宣肺化痰为主。可服用桑菊饮加减和银翘散加减，中成药可使用川贝枇杷糖浆、金花止咳颗粒等。

燥邪犯肺证表现为干咳，无痰或痰少不易咯出，喉痒咽痛，唇鼻干燥，口干，或伴鼻塞头痛，微寒，身热等表证。青苔薄白或薄黄，舌质红干而少津，脉浮数或小数。

中医以清肺润燥，疏风解热治疗。可服用桑杏汤加减，中成药可使用秋梨润肺膏等。

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