北京将重启消费季活动：周周有活动、月月有亮点

人民网北京7月20 日电 （杨曦）北京市商务局副局长、新闻发言人刘梅英在今日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，将按照“全面重启，适度调整，线上为主，重点策划，有序推进，严密组织”的原则，重启北京消费季，以激活消费潜力为主线，以促进新消费22条政策为抓手，立足京彩、京券、京品、京味、京韵、京炫六大活动板块，充分利用暑期、国庆、双十一、双十二、跨年等节日节庆节点，以及夜经济、直播带货、冰雪运动等消费热点，做到“周周有活动、月月有亮点”，努力稳住消费基本盘。

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