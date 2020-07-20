企业践行社会责任 捐助物资抵达江夏区长江干堤防汛指挥部

继7月19日向江西省南昌县、新建县捐赠抗洪救灾物资。7月20日，中粮福临门捐赠物资抵达武市江夏区长江干堤防汛指挥部和湖北省消防救援总队，截止今日，中粮福临门已携手加多宝集团对江西、湖北两省捐赠福临门丝苗米、金典香粘米共计20吨，油脂产品300箱，为抗洪救灾武警官兵及灾区群众的生活需求和健康提供物资。为当地防汛一线有序开展各项工作提供主粮供应保障，以实际行动为防汛贡献一份力量。

进入梅雨季以来我国防汛形势异常严峻，长江、淮河流域，洞庭湖、太湖、鄱阳湖的湖泊处于超境界水位，多地遭受洪涝灾害，牵动着社会各界的心。面对武汉多区域的防汛Ⅰ级应急响应，中粮福临门将与武汉群众一起防洪抗灾，切实履行央企责任，以优质的米面油产品支持抗洪救灾工作，维护社会稳定，保障百姓生活。

面对本次汛情，中粮集团立即统筹安排参与防汛抗洪救灾工作，在中粮粮谷党委指示下，公司迅速组织各部门员工、经销商等多方力量，参与到抗洪救灾当中。未来，中粮福临门将继续按照集团的统一部署，承担保障国家主粮安全的主体责任和保障食品安全、执行粮食宏观调控的重要责任，积极发挥主粮优势 ，保障粮油供应。希望能以绵薄之力为江西、湖北抗洪防汛工作做出贡献。

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