洛阳水席“亮相”快手直播间 短视频平台助力非遗传承

人民网北京7月20日电（记者夏晓伦） “洛阳水席是从唐朝开始流行的到现在已经有着一千多年的历史了，是保留至今的名宴之一”、“吃的不仅是饭，而是非物质文化遗产”……在19日的快手直播间里，主播“洛阳表妹”津津有味地品尝和介绍了洛阳美食——水席，总计吸引超过180多万人观看。

主播“洛阳表妹”在快手直播间品尝和介绍洛阳水席。

据了解，洛阳水席始于唐代，和牡丹、龙门石窟并称“三绝”，已有1000多年的历史，是中国保留下来的历史最久远的名宴之一。

“洛阳表妹”在直播间里介绍，洛阳水席全席共设24道菜，包括8个冷盘、4个大件、8个中件、 4个压桌菜，冷热、荤素、甜咸、酸辣俱全。上菜顺序也有严格的规定，先上8个冷盘作为下酒菜，酒过三巡之后再上热菜，每上一道大件其后便会跟上两道中件，最后上4道压桌菜，其中有一道鸡蛋汤，也称为送客汤，寓意全席已经上满。

她还特别推荐了洛阳水席中最为著名的一道菜——牡丹燕菜，它的独特之处是把普普通通的白萝卜，经过多层工序精心烹制，做出燕窝的味道来，特点是造型美观、汤鲜味美、酸辣香郁、爽滑适口、文化内涵丰富。

那么，水席缘何起源于洛阳?这与其地理气候有直接关系。洛阳四面环山，雨少而干燥。古时天气寒冷，不产水果，因此民间膳食多用汤类。之所以称为水席，一是它的每道菜都离不开汤汤水水，二是一道道地上，吃一道换一道，仿佛行云流水一般，故称水席。

一位观看直播的洛阳本地网友感慨：“洛阳水席”早已成为这座古城的标签之一，它活跃于洛阳城乡市井，遍布于城乡交通要道、大小集市，一道道汤汤水水，风味独特，选料讲究，烹制惊喜，味道多样，口感舒爽，饱含着洛阳千年传承下来的饮食文化，让人垂涎三尺，回味无穷。

“洛阳表妹”在详细介绍了洛阳水席的24道菜后，还参观了位于真不同总店一楼的水席博物馆。公开资料显示，展厅面积400多平方米，建成于2013年。主要包括伊尹厅、武皇厅等，共展出名人字画和碗盏樽碟等各类餐饮用具收藏品400多件。博物馆还设立一个洛阳水席仿真宴席展柜，让游客能够从不同角度了解洛阳水席来历、制作方法。

很多网友表示，通过这次直播，不仅令自己垂涎三尺，还学到了很多知识，让大家对洛阳的文化底蕴有了更多的认知，真是“不虚此行”。更有网友直言：“下次去洛阳，一定要尝一尝洛阳水席。也要去看看那座‘能吃的博物馆’。”

实际上，就在此次直播的前一天，首届河南（洛阳）快手网红文旅大会正式启动。会上，快手与洛阳签署了战略合作协议，宣布将在文旅领域展开深入系列合作。快手科技运营总监韩叙还在现场详细介绍了快手“全国文旅创作者扶持计划”，该计划将对全国的文旅创作者进行重点培训和扶持，鼓励创作优质文旅内容，推广洛阳文旅资源。

会上，河南省委宣传部副部长方启雄也表示，此次活动将对洛阳贯彻落实全省文化旅游大会精神，进一步打造具有重要影响力的文化旅游目的地，拉动文旅消费将起到积极推动作用。

业内人士认为，短视频的不断成熟发展，打破了非物质文化遗产赖以生存的原生环境，为其发展提供了新的媒介技术支持，将非遗传播推向了一个新的阶段。此次洛阳水席“亮相”快手直播间，不仅让更多人知道了洛阳美食，还给洛阳城市名片的打造带来积极意义。

(责编：许维娜、夏晓伦)