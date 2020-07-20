人民网>>财经>>产业

洛阳水席“亮相”快手直播间 短视频平台助力非遗传承

2020年07月20日00:36  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月20日电（记者夏晓伦） “洛阳水席是从唐朝开始流行的到现在已经有着一千多年的历史了，是保留至今的名宴之一”、“吃的不仅是饭，而是非物质文化遗产”……在19日的快手直播间里，主播“洛阳表妹”津津有味地品尝和介绍了洛阳美食——水席，总计吸引超过180多万人观看。

主播“洛阳表妹”在快手直播间品尝和介绍洛阳水席。

据了解，洛阳水席始于唐代，和牡丹、龙门石窟并称“三绝”，已有1000多年的历史，是中国保留下来的历史最久远的名宴之一。

“洛阳表妹”在直播间里介绍，洛阳水席全席共设24道菜，包括8个冷盘、4个大件、8个中件、 4个压桌菜，冷热、荤素、甜咸、酸辣俱全。上菜顺序也有严格的规定，先上8个冷盘作为下酒菜，酒过三巡之后再上热菜，每上一道大件其后便会跟上两道中件，最后上4道压桌菜，其中有一道鸡蛋汤，也称为送客汤，寓意全席已经上满。

她还特别推荐了洛阳水席中最为著名的一道菜——牡丹燕菜，它的独特之处是把普普通通的白萝卜，经过多层工序精心烹制，做出燕窝的味道来，特点是造型美观、汤鲜味美、酸辣香郁、爽滑适口、文化内涵丰富。

那么，水席缘何起源于洛阳?这与其地理气候有直接关系。洛阳四面环山，雨少而干燥。古时天气寒冷，不产水果，因此民间膳食多用汤类。之所以称为水席，一是它的每道菜都离不开汤汤水水，二是一道道地上，吃一道换一道，仿佛行云流水一般，故称水席。

一位观看直播的洛阳本地网友感慨：“洛阳水席”早已成为这座古城的标签之一，它活跃于洛阳城乡市井，遍布于城乡交通要道、大小集市，一道道汤汤水水，风味独特，选料讲究，烹制惊喜，味道多样，口感舒爽，饱含着洛阳千年传承下来的饮食文化，让人垂涎三尺，回味无穷。

“洛阳表妹”在详细介绍了洛阳水席的24道菜后，还参观了位于真不同总店一楼的水席博物馆。公开资料显示，展厅面积400多平方米，建成于2013年。主要包括伊尹厅、武皇厅等，共展出名人字画和碗盏樽碟等各类餐饮用具收藏品400多件。博物馆还设立一个洛阳水席仿真宴席展柜，让游客能够从不同角度了解洛阳水席来历、制作方法。

很多网友表示，通过这次直播，不仅令自己垂涎三尺，还学到了很多知识，让大家对洛阳的文化底蕴有了更多的认知，真是“不虚此行”。更有网友直言：“下次去洛阳，一定要尝一尝洛阳水席。也要去看看那座‘能吃的博物馆’。”

实际上，就在此次直播的前一天，首届河南（洛阳）快手网红文旅大会正式启动。会上，快手与洛阳签署了战略合作协议，宣布将在文旅领域展开深入系列合作。快手科技运营总监韩叙还在现场详细介绍了快手“全国文旅创作者扶持计划”，该计划将对全国的文旅创作者进行重点培训和扶持，鼓励创作优质文旅内容，推广洛阳文旅资源。

会上，河南省委宣传部副部长方启雄也表示，此次活动将对洛阳贯彻落实全省文化旅游大会精神，进一步打造具有重要影响力的文化旅游目的地，拉动文旅消费将起到积极推动作用。

业内人士认为，短视频的不断成熟发展，打破了非物质文化遗产赖以生存的原生环境，为其发展提供了新的媒介技术支持，将非遗传播推向了一个新的阶段。此次洛阳水席“亮相”快手直播间，不仅让更多人知道了洛阳美食，还给洛阳城市名片的打造带来积极意义。 

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved