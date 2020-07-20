中粮、加多宝捐赠物资助力抗洪救灾

人民网北京7月20日电（记者夏晓伦）7月以来，我国多个地区出现持续强降雨，长江、淮河流域，洞庭湖、太湖、鄱阳湖等湖泊处于超警界水位，多地遭受洪涝灾害。面对防汛形势，记者获悉，中粮、加多宝等通过慈善总会捐赠中粮福临门食用油、大米、加多宝凉茶和昆仑山矿泉水驰援灾区。

据了解，7月16日起，中粮福临门、加多宝通过江西省塘南镇、塔城乡、均桥乡等环鄱阳湖18个乡镇政府，为抗洪救灾武警官兵及灾区群众的生活需求和健康提供捐赠，共计捐赠加多宝凉茶3750箱、昆仑山矿泉水1500箱、中粮福临门经典香粘米1000袋和福临门食用油。

加多宝相关负责人表示，希望通过捐赠中粮福临门食用油、大米，加多宝凉茶、昆仑山矿泉水，给灾区抗洪防汛提供一份绵薄之力。同时，呼吁更多有爱心的企业参与到抗洪赈灾中来，一方有难，八方支援。

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