一线调查：闲置经济日渐兴起 防假防骗 注意辨别

数据来源：易观咨询、艾媒咨询、网经社、比达咨询、闲鱼

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如今，不少人通过二手闲置物品交易平台，将自己不用的物品转给别人。二手电商、闲置经济不仅契合循环利用理念，而且易于形成一种社群文化。未来，在用户增强风险防范意识的同时，相关平台还需提升运营水平，让买卖双方交易更安心、交流更舒心。

“一开始出于好奇，就把一套不适合自己的化妆品‘挂’到了网上。很快就有买家来联系，双方协商好价格之后又通过物流公司发货，后续很顺利。”在辽宁工作的小姜告诉记者，目前她已经卖出60多件物品了。近年来，像小姜这样尝试二手交易平台的消费者越来越多，以闲鱼、转转等为代表的一批在线二手交易平台快速发展。网经社电子商务研究中心发布的数据显示：2019年我国二手电商市场规模达到2596.9亿元，较2018年同比增长53.2%。

省钱省力 方便快捷

契合低碳环保、循环利用观念，平台上不仅有交易，还有交流

“随着低碳环保、循环利用等观念深入人心，不少消费者的实际需求与二手交易平台倡导的‘再创造价值’理念不谋而合。”网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣分析，相比于传统交易方式，二手交易平台使用者可同时拥有买家和卖家双重身份，交易对象更加多样化、交易体验更加社交化。

“希望您能感受到我最真诚的祝福。”今年4月，家住湖北武汉的张先生通过闲鱼平台找到一名厦门的卖家，为孩子购置了一台电子琴玩具。收货时他发现，对方不仅寄来了电子琴玩具，还有书包、零食等物品。卖家还在一并寄来的信中表达了对张先生一家的祝福。这一暖闻让不少网友想起了自己的经历：“我塞了口罩给买家，希望大家健健康康”“我也收到过写着‘加油’的卡片”……

“二手平台上不仅有交易，更有交流与交情。”闲鱼CEO陈镭介绍，闲鱼通过页面展示、信用分、兴趣鱼塘、直播等手段，提升平台社区化程度；尤其是其在线社区“鱼塘”，有基于服务位置的本地社区和基于兴趣分类的兴趣社区。数据显示，闲鱼平台上有约60%的闲置物品发布在由真实邻居组成的“鱼塘”里，“鱼塘”内平均交易时间比“鱼塘”外快1/3。

防假防骗 注意辨别

交易不见面，商品缺凭证，以次充好等不良现象偶有发生

在上海工作的刘小姐之前曾通过二手交易平台购入了一台二手相机。“结果相机到手后无法开机，卖家说忘寄电池了，但让我先确认收货。”然而，刘小姐确认收货后却没等到卖家的后续消息。“找专业人士检查了一下，才知道相机进过水，镜头和机身都已损坏。”

“交易的闲置物品多为使用过的商品，相关凭证、证书缺失情况普遍存在，买家很难辨别有意以次充好的卖家。”中国政法大学传播法中心副主任朱巍说，二手交易平台既是网络服务提供者，也是交易平台经营者，有责任在页面明显位置提示消费者可能存在的风险。蒙慧欣表示，目前大部分用户按照流程注册后就可以发布闲置物品售卖信息，由于个别平台合规审查不严，给一些故意售假、以次充好的“二手骗局”提供了空间。

平台履责不严，“买”“卖”都糟心。今年毕业的小郑通过某二手交易平台转卖部分衣物、化妆品等。“有买家‘拍’下了一个标价300元的包，收货后却坚称有质量问题，要求我退100元。”小郑告诉记者，由于没有留存购买凭证，加上无暇和对方纠缠，最后协商退给了买家60元。

“二手平台上的卖家并非具有正规资质的商家，售卖物件也多为使用后的物品或非标准产品，因此定价更低廉、灵活。”北京大学法学院教授薛军认为，这构成了平台优势，也埋下了隐患。

去年11月，江苏常州武进区警方成功抓获一个冒充二手平台、制作虚假链接实施网络诈骗的团伙。专家指出，二手交易以不见面交易为主，建议买家尽量避免在收到物件前支付或通过本二手交易平台外的支付方式支付。

多措并举 加强监管

平台要完善真伪认证、质量检测等管理措施，用户要增强风险防范意识和能力

今年6月，一名上海用户收到了由闲鱼“安心购”服务赔付的2600余元。用户加入“安心购”服务后，一旦在平台内合规实物交易中被欺诈，即可申请赔付，最高赔付额达5000元。自2月推出以来，目前已有超过840万用户加入“安心购”。

当前，售假贩假、以次充好与维权难已成为用户反映最多的问题。据陈镭介绍，平台会根据用户举报，及时删除商品信息，并根据具体情节对相关账号作出降权、冻结和封号等处罚；还通过升级算法、加强人工审核等方式，提升假货甄别水平。

管住卖方，也要管好买方。目前，一些平台正通过加强质量检测等环节来完善交易流程。比如，京东旗下二手电商平台拍拍自建二手检测中心，将检测流程引入商品上架前和退换货环节，对以次品假货恶意调换正品的买家，平台方还将配合公安机关打击诈骗犯罪。

“作为交易全流程的重要参与者，平台方应将信用行为评估延伸至售后保障环节，对买卖双方都形成有效约束。”蒙慧欣建议。

“买卖双方都要增强风险防范意识。”薛军提醒用户，交易前，要留意对方是否已实名认证、信用状况如何；交易过程中，要注意留存聊天记录、收款记录等证据，以备维权申诉时提供给相应平台。

（丁安一参与采写）

记者手记

让二手交易省钱更安心

交易流程简单、物品种类丰富、价格相对低廉、社交体验丰富，构成了在线二手交易平台的优势，然而，这些特点也容易被个别见利妄为者所利用。

淘二手，如何避免“掉坑”？一方面，用户自身需增强风险防范意识。实际上，投机者的诱骗伎俩本身并无“新意”，面对“低价”诱惑，用户不能放松警惕。另一方面，平台也应在信用体系建设、交易流程设计、配套服务完善等方面更有所作为，让闲置物品交易真正省钱更省心。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 06 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)