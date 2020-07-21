审计署发布一季度审计公告:14省份已整改问题金额13亿元

本报北京7月20日电 （记者齐志明）7月17日，审计署发布了2020年第一季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告。

本次审计围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，特别是减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款、政府过“紧日子”、基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）、深化“放管服”改革、脱贫攻坚、乡村振兴、污染防治等方面政策措施落实情况，抽查了1853个单位、2319个项目，涉及资金4934.7亿元，还对以往审计查出问题整改情况进行了检查。

在减税降费政策措施落实方面，从审计情况看，各地区各部门积极落实减税降费优惠政策，切实减轻企业负担，多措并举帮助各类市场主体尤其是中小微企业渡过难关。据税务部门统计，2020年一季度全国累计实现减税降费7428亿元，其中2020年新出台支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策新增减税降费3182亿元，取得较好效果。但审计发现部分地区有的税收政策落实不够到位、营商环境仍需改善，一些地区违规收费、违规开展中介服务或转嫁费用等涉及金额2.06亿元。主要包括：3个省份的3家单位违规征收应免征的政府性基金和行政事业性收费、违规收取担保业务咨询服务费等共计1.04亿元；3个省份的3家单位违规向企业转嫁应由财政保障的费用5703.38万元，如要求企业承担电子政务平台服务费、施工图审查费等；2个省份的4家单位违规开展与主管部门行政审批事项相关的中介服务并收取费用共计1912.45万元。

审计署财政审计司相关负责人表示，有关地区和部门积极整改审计指出的问题。除上述问题外，14个省份在审计过程中已整改问题金额13.03亿元，其中收回和归还原渠道专项债券等资金10亿元，清偿民营企业中小企业账款5276.41万元，追回各类违规发放或被骗取套取的财政补助等资金1438.74万元，盘活闲置资金和下达资金2.16亿元，为建档立卡贫困户等对象补发或补缴各类资金1979.6万元，清理规范行政审批事项流程及中介服务事项6项，出台和完善相关规章制度6项。审计署将继续跟踪后续整改情况，进一步督促问题整改到位。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)