夜市摊主也挂上二维码 无现金支付在东南亚受青睐

近来，泰国曼谷的商场、超市大力推广无现金支付，一些夜市摊主也挂上二维码，方便顾客使用手机支付。泰国万客隆批发中心主管诗立蓬说，出于疫情防控需要，人们希望尽量避免接触现金，商场也做好了接受电子支付的准备。

万事达卡公司对东南亚地区消费者在疫情期间消费行为变化的调研结果显示，移动支付等无现金支付方式越来越受到消费者青睐。东南亚地区现金支付比例出现明显下降趋势，泰国减少了59%，马来西亚和菲律宾分别减少了64%，新加坡减少了67%。维萨信用卡公司日前发布的调查结果显示，3/4的东南亚消费者比两年前更经常使用免接触支付，七成东南亚消费者预期今后12个月将更常使用无现金支付。

越南今年前4个月移动支付交易量和交易额分别增加189%和166.1%。在新加坡，卡式免接触支付的使用率高达84%，手机免接触支付的使用率达54%。今年一季度，菲律宾零售电商的刷卡消费额增加了一倍。菲律宾央行行长称，越来越多的金融机构接受数字技术，以提供更有效率和更安全的服务。菲律宾将在未来3年内至少将一半的零售支付交易数字化。为此，菲律宾央行起草了一份为期3年的数字支付转型路线图，鼓励本国金融机构积极转型。

泰国开泰研究中心的问卷调查显示，疫情期间泰国家庭的消费行为发生了改变，更多地转向在网络平台消费，其中27.7%的受访家庭倾向于使用移动端应用程序订购食品。调查认为，提供外卖等业务的电商平台越来越受消费者喜爱，是无现金支付在东南亚提速发展的关键因素之一。

开泰研究中心专家披彬表示，东南亚各国经济水平有较大差异，电商市场发展程度不一，这对电子支付发展有一定影响。但由于智能手机普及率不断提升、年轻人口比例高，东南亚移动支付快速增长具备良好基础。未来，数字支付或成为东南亚民众的主流支付方式。

（本报曼谷7月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 17 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)