解码外资新动向：外资抢滩布局西部 谋长远共享发展机遇

不久前，中共中央、国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》（简称《意见》），对加快形成西部大开发新格局、推动西部地区高质量发展作出了全面部署。其中，“以共建‘一带一路’为引领，加大西部开放力度”受到了广大外资企业的高度关注。

记者在采访中了解到，大型外资企业普遍在中国西部地区有着大量业务布局，《意见》的出台使广大外资企业增强了在西部投资兴业的信心。实践中，不少外资企业正在以实际行动加速抢抓新机遇。

潜力大，外资持续深耕

受到全球疫情蔓延的影响，世界经济面临着巨大冲击。联合国贸易和发展会议预计，今年全球外国直接投资流量有可能创下2005年以来的最低纪录。

不过，全球知名管理咨询公司科尔尼稍早前发布的《2020年外商直接投资信心指数报告》则显示：中国位居所有发展中国家之首，同时也是全球外商直接投资前十大目的地中唯一的新兴市场国家。

在外资企业的生意地图上，中国西部占据着日益重要的位置。

“获悉武汉雷神山医院需要火灾探测报警器之后，霍尼韦尔紧急提供了2100多个智能无线独立式火灾探测报警器捐赠给雷神山医院。确定、调货、发货和调试，前后仅用了4天时间。这批来自西安工厂的火灾探测报警器，有力帮助了雷神山医院智慧稳定地运行。”谈及今年以来的经营亮点，霍尼韦尔西安工厂总经理何军这样说。

何军说，经过25年的发展，美国霍尼韦尔公司西安工厂已经成为公司全球供应链的重要生产基地之一，集一流研发、制造和服务为一体，主要产品涉及消防、安防及个人防护用品领域。多年来，霍尼韦尔西安工厂积极支持西部地区地铁、机场、风电等重点项目建设。今年以来，工厂能够迅速恢复产能，也得益于西安高新区相关部门及时提供有效的服务和协调。

“霍尼韦尔是较早一批参与西部大开发建设的跨国企业。《意见》提出鼓励重庆、成都、西安等加快国际门户枢纽城市，我们在这些西部重点城市都有布局，以辐射整个西部地区的市场需求。”霍尼韦尔中国总裁张宇峰对本报记者说，目前，霍尼韦尔正积极参与西安和重庆的智能化建设，相信公司可以在建筑智慧运行、飞机高效飞行、工厂卓越运营、工人安全作业等方面获得更多商机。

总部位于德国勒沃库森的拜耳公司，同样是积极布局中国西部的大型跨国企业之一。

拜耳中国公共事务副总裁高勇对本报记者表示：“中国西部是拜耳在华开展业务和生产的重要区域。比如，我们在云南昆明有一家健康消费品工厂，在甘肃张掖有两处合资公司的种子生产加工厂。目前，拜耳在西部地区的业务开展和生产经营都比较顺利。”

高勇说，《意见》展现了中国坚持对外开放、平衡区域经济发展的决心。其中，《意见》强调不断提升创新发展能力、推动形成现代化产业体系，这与拜耳的发展理念高度一致。“中国西部地区具有巨大的发展潜力，拜耳正在努力利用自己在医疗保健和农业领域的专长，为西部地区的崛起贡献力量，同时谋求在华更大的发展。”

支撑足，营商环境优化

打造内陆开放高地和开发开放枢纽、强化开放大通道建设、构建内陆多层次开放平台、在西部地区打造若干产业转移示范区……对于如何加大西部开放力度，《意见》给出了全方位的支持措施。

国家大力支持，西部地区自身也努力。

“《意见》是党中央、国务院在面临外部环境持续变化、新冠肺炎疫情冲击等新形势下，以新发展理念为指引，以区域协调发展为路径，审时度势作出的重要战略部署。36条具体意见涵盖创新、产业、开放、生态、民生等各个方面，给天府新区打造西部地区对外开放‘新高地’提供了有力的制度支撑和政策支持。”四川天府新区成都管委会相关负责人对本报记者说。

该负责人介绍，为了确保外资企业复工复产，新区建立了应急机制，保证服务外商投资企业24小时不掉线，对辖区内151家外商投资企业全覆盖对接，了解外资企业和人员的困难，及时反馈相关部门，加大协调解决力度，第一时间协助物流、水处理等民生保障企业，协助外资企业实现复工。

“我们是一家外资参股企业。核心团队在自然语言处理和机器学习领域有超过10年的理论和工程实践积累，并与美国哥伦比亚大学信息处理实验室开展联合研究。天府新区处在长江经济带与丝绸之路经济带的交汇地区，发展潜力巨大。特别是天府新区实施的人才引进特殊政策以及周到的服务，为企业发展提供了极大的助力。”成都晓多科技有限公司首席执行官江岭说。

在重庆，政府出台的10多项稳外资政策，同样让外资企业很暖心。

据美国福特汽车公司大中华区相关负责人介绍，目前福特汽车的合资企业长安福特在重庆共建有3家整车制造工厂、1家发动机工厂、1家变速器工厂和1个产品研究院。重庆生产基地已经是福特汽车在全球除美国底特律之外最大的生产基地。

“今年面对疫情，重庆市政府在帮助长安福特及其他合资、外资企业复工复产中做出了卓有成效的努力。在各方支持下，长安福特从2月10日起逐步恢复了生产，3月底已经恢复到疫情前的生产水平，并按计划推出了在重庆生产的林肯品牌首款国产豪华SUV车型‘冒险家’，深受市场和消费者欢迎。”该负责人说。

该负责人进一步表示，《意见》为推进西部大开发形成新格局奠定了坚实基础，也更好地适应了国内国际目前发展的新形势。福特汽车深耕中国西部的长期规划不会改变。“未来，福特将把更多创新成果在重庆转化，推动更多中高端车型在重庆落地，特别是努力在重庆打造智能网联汽车的场景落地与智慧城市、智慧交通的建设，以迎接更完善的基础设施建设，推动创新与科技力量的发展。”

谋长远，共享发展机遇

从设点销售，到开设分/子公司；从设立办公室，到大规模投资建厂……如今，越来越多的外资企业开始扎根中国西部，谋求更长远的发展。

总部位于英国的加德纳航空集团公司是一家国际领先的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业，经营着多种规格的航空航天零部件制造、加工、组装、成套集成业务，位居全球20家顶级航空航天精密件制造商之列，同时也是行业领先的大规模快速车间服务供应商。最近几天，该公司位于成都双流的全球旗舰工厂正在积极调试设备，进行试生产。

“在空客公司打造本地化全产业链的背景下，加德纳全球旗舰工厂的任务，便是支持空客在天津总装线的生产，同时也支持中国商用航空制造业的快速发展。之所以将加德纳航空新工厂布局在中国西部、落子成都双流，是因为管理层认为中国西部未来有着巨大发展潜力，特别是在中国西部大开发支持下拥有重大机遇。”加德纳航宇控股集团公司董事魏钰说。

在魏钰看来，过去，交通是制约西部地区发展的主要因素之一；如今，随着公路、铁路、航空等交通基础设施的不断完善并密织成网，西部地区的交通优势正迎头赶上东部沿海地区。在此基础上，西部地区的资源优势、竞争力优势、行业发展优势逐渐显现，吸引着众多优质资源“向西”倾斜。“从西安到成都再到贵阳，西部地区制造业尤其是航空制造产业已形成了良好的基础，并且拥有广阔的发展空间。未来，西部地区无疑将成为中国制造业转型升级的主阵地。”

成都双流西航港经济开发区管委会副主任米珊珊表示，《意见》有利于破解西部地区发展不平衡不充分的问题，有利于促进陆海内外联动和东西双向互济，有利于增强西部地区内生增长动力，对外资企业和地方政府来说都是巨大的机遇。“我们将以产业功能区建设为抓手，把优化营商环境作为推进经济高质量发展的头号工程，以‘保姆式服务’提升服务效能，不断为外资企业营造新的更好的营商环境。”米珊珊说。

商务部研究院副研究员庞超然认为，中国在保持东部持续发展的同时，正在加快推进内陆地区跨越式发展，促进东中西部协同发展。庞超然说，尽管国内劳动力成本呈上升趋势，但中国劳动力资源结构逐步从人口红利向人力资本红利和人才红利方向转变，更有利于技术密集型、知识密集型外资企业在国内经营发展。

7月16日，中国经济迎来了“半年报”，二季度3.2%的经济增速为全球经济打了一剂强心针。“二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

这，对于来华投资兴业的外资企业来说，无疑又是一个好消息。

图片说明：

图①：6月19日，重庆海关工作人员在中欧班列（渝新欧）布达佩斯直达班列旁做发车前的准备工作。

新华社记者 唐 奕摄

图②：中国西部是拜耳在华开展业务和生产的重要区域。图为拜耳健康消费品昆明工厂内，一名技术人员正在查验产品质量。

拜耳公司供图

图③：越来越多的全球500强企业到中国西部地区投资建厂。图为捷普科技（成都）有限公司员工在生产车间作业。

新华社记者 刘 坤摄

(责编：李都也(实习生)、李栋)