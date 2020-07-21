西部开放新格局带来更多惊喜（开放谈）

●通过更大力度、更高水平的对外开放，中国西部地区可以更好地掌握先进管理经验、引进国外资金、培育全球市场、利用国际资源，在高起点上实现“后发优势”

今年5月，中共中央、国务院发布了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导性意见》，成为中国自2000年提出“西部大开发”20年后再次发出的新号令。这份《意见》，不仅为新时代推进西部大开发提出了针对性政策，还将对中国经济的协调发展、开放发展产生深远影响。

一方面，2020年是中国全面建成小康社会的决胜之年；另一方面，摆脱贫困也并非“毕其功于一役”，而是要“真脱贫、防返贫”。在新时代推进西部大开发，必须从产业结构、科技创新能力、人才队伍建设等方面形成坚实保障，从根本上进一步推动西部地区实现农业现代化、工业现代化、科学技术现代化以及人才队伍多层次化。

可以说，《意见》是在中国与贫困做长期斗争并彻底摆脱绝对贫困之际的战略性新举措。其中，“以共建‘一带一路’为引领，加大西部开放力度”被置于非常突出的位置。

为什么西部大开发形成新格局离不开对外开放？原因在于现代化不是封闭起来的现代化，而必须是敞开胸怀、拥抱世界的。通过“走出去”“引进来”，西部地区可以更好地掌握先进管理经验、引进国外资金、培育全球市场、利用国际资源，在更高起点上实现“后发优势”。

近些年，中国区域经济发展均衡性不断提升，西部各省区市经济有了长足发展。西部地区借助“一带一路”“西部大开发”“长江经济带”等顶层设计的东风，不仅承接了东部沿海地区投资与产业的梯度转移，还开辟了与中亚、东欧、东南亚、中东等地区的陆路贸易通道。不仅如此，西部地区吸引了来自欧美日等发达经济体的跨国企业，并与新加坡、泰国、马来西亚、巴基斯坦等国家建立了广泛的国际分工与合作关系。这些，既是以往开放的成果，也是持续扩大开放的基础。

与此同时，也应该看到，与东部地区相比，西部地区在观念理念、体制机制、服务意识特别是真招实招的推出和落实上，与沿海地区还有一定差距。《意见》的推出，恰恰为新时代推进西部大开发过程中如何“补短板”提供了施工蓝图。比如，“落实好外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度”“支持西部地区按程序申请设立海关特殊监管区域”“大幅压缩工程建设项目审批时间”等。

未来，开创新时代西部开放发展新格局，还要注重做好三方面工作：

一是吸引更多投资者。目前，受新冠肺炎疫情蔓延影响，投资者难以找到经济前景看好的场所。此时，中国西部地区应该以更强的自信和更多的机会吸引海内外投资者，为承接东部制造业转移与改造提升创造软件和硬件条件。

二是充分用好待开发空间。西部地区投资成本低，预期回报比较高，因此有充足的资源加大引资引才力度，为发展汇聚资本、技术和人才。抓住“两新一重”的重大发展机会，既谋划好近期经济复苏反弹，又为长远经济发展奠定好战略基础。

三是持续下好“开放”这盘棋。在“一带一路”建设和拓展中，西部地区应充分发挥自身作用、用好政策支持，巩固强化一批陆路和海陆经济带，为自身实现开放型经济发展创造广阔空间。

如今，越来越多的外资企业关注西部、投资西部、经营西部，反映的就是西部地区开发开放的潜力与机遇。我们有理由相信，中国西部开放发展的新格局将带给参与者更多惊喜。

（作者为南开大学国际经济贸易系教授）

(责编：李都也(实习生)、李栋)