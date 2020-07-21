国内最大规模5G智能电网建成

本报青岛电 （记者侯琳良）青岛5G智能电网项目日前建设完工，这个目前国内规模最大的5G智能电网，成功实现5G智能分布式配电、变电站作业监护及电网态势感知、5G基站削峰填谷供电等多个新应用。
去年下半年，国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司、华为公司三方共同组建5G应用联合创新实验室，共同推进5G在智能电网、能源互联网体系的建设。截至目前，合作三方在青岛已部署30余个5G基站，借助5G技术赋能传统电网，有效支撑5G智能电网应用。
记者了解到，有了5G智能电网，电力工作人员通过超高清摄像头监控输电线路和配电设施，能够及时发现故障隐患，节省80%的现场巡检人力物力。传统情况下，电力系统故障识别和定位时间较长，需要断电的范围也较大，恢复供电的周期以天为单位。通过5G技术的超低时延和超高可靠性，停电时间已经从分钟级缩短到秒级甚至毫秒级，电网线路故障能够快速定位、隔离和恢复。
国网青岛供电公司相关负责人介绍，5G的大带宽、低时延、广连接、高可靠的特性完全契合能源互联网的通信需求，下一步将在5G电力机器人、无人机智能巡检、精准负荷控制等方面发力，提升电网互联互通能力。
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