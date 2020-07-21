2000亿美元估值的蚂蚁终上市 金融科技虎视眈眈者众

原标题：2000亿美元估值的蚂蚁终上市

“金融”变“科技”的蚂蚁集团终于在2020年7月20日官宣了IPO计划：寻求上交所科创板和港交所主板同步发行上市。消息一出，迅速引发舆论关注。为何在此时间窗口宣布？选择A+H股双通道上市有何考虑？在分析人士看来，从主观原因来看，因融资金额较大，一个交易市场或难以承载蚂蚁集团的融资规模；另从客观环境来看，国际国内环境变幻莫测，双通道谋上市更有利于规避单个资本市场可能遇到的麻烦。今后，如何保持公司持续盈利以及保持上市后的高估值，对蚂蚁集团来说也将是更深远的挑战。

沪港两地同步上市

7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，已启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。蚂蚁集团表示，此举将进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作，助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

对于上市时机，蚂蚁集团董事长井贤栋说：“科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措，为新经济公司能更好地获得资本市场支持，包括国际资本支持创造了良好条件，我们很高兴能有机会参与其中。”

在估值方面，据媒体报道，按蚂蚁集团最后一轮融资估值1556亿美元计算，马云持有蚂蚁集团市值约为137亿美元，且仍有对蚂蚁集团拥有50%以上的表决权。而此次上市，据称蚂蚁集团寻求至少2000亿美元的IPO估值。

在业界看来，蚂蚁集团此次披露的一大“爆点”在于A+H上市，针对双通道融资的考虑，《蚂蚁金服》作者、北京看懂研究院研究员由曦指出，一是因为融资金额较大，很可能一个交易市场难以承载蚂蚁集团的融资规模，选择A+H股是一个比较稳妥的选择。此外，从客观环境来看，国际国内环境变幻莫测，资本市场保持一个双通道更有利于规避单个资本市场可能遇到的麻烦。

南开大学金融学教授、联储证券董事兼首席经济学家李全在接受北京商报记者采访时也指出，蚂蚁集团是中国最大移动支付平台支付宝的母公司，选择在沪港两地发行股票上市而非纳斯达克市场，不仅仅是看好亚太金融市场在全球的潜力，也与当前的国际形势有关，从这个选择来看对阿里系的整体利益是最大化的；成功发行将有望塑造出中国资本市场市值最大的金融科技公司，为中国金融科技领域的快速稳定发展起到标杆作用。

“蚂蚁集团是一家巨无霸公司，规模非常大，业务全球化，两地同步上市，一方面有利于扩大全球性影响，另外也有利于吸引更多境内外的资本参与。此前，多次传蚂蚁集团可能在香港上市，可能相应准备已经比较充分。” 零壹研究院院长于百程则评价道。

易观金融行业资深分析师王蓬博同样称，蚂蚁集团这种巨型企业能够在两地上市，一是对上海和香港两个经济中心的支持，另外从蚂蚁集团自身来看，这种估值、用户规模的企业也需要两地上市才能支撑起来。

多方面“掐”准契机

蚂蚁集团上市，对业内来说其实并不陌生。早在2016年，就有传闻称蚂蚁金服（蚂蚁集团更名前的简称）要在港交所上市，但蚂蚁金服随即辟谣称暂未有相关计划。而2019年科创板成立后，又有传闻称蚂蚁金服将在科创板上市，但其再度辟谣没有相关计划。

尽管辟谣不断，但从蚂蚁集团的动作来看，其上市的准备铺垫已久，仅从最近的更名事件即可窥出端倪。6月22日，蚂蚁方面向北京商报记者证实更名一事，已由“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”。从更名特点来看，一是去掉浙江这一区域特征，二是从“金服”变身成“科技”。

当时就有分析人士解读称，虽然金融依然是蚂蚁集团的业务根基，但从定位和发展战略上，已扩充到包含金融在内的全面数字化服务，因此，升级为“科技”更符合蚂蚁集团的战略和价值，也是为接下来上市做考虑。

北京商报记者注意到，此次官宣，蚂蚁集团可以说是从时间、行业、监管等多方面“掐”准了契机。正如于百程指出，作为中国最大的金融科技公司之一，蚂蚁集团多次传出上市准备消息，但一直没能上市成功，这和监管政策、市场环境、估值以及自身迫切性等因素有关。

在于百程看来，今年以来监管政策和市场环境、估值均发生了明显转变，有利于上市的窗口期开启。具体来说，国内监管方不断突出科技对于金融和产业赋能的作用，科创板将金融科技纳入范畴，香港联交所也推出了一系列改革和创新的举措；另在市场层面，科创板上市一周年表现良好，市场整体回暖，估值在不断上升。

毋庸置疑，蚂蚁集团步入资本市场是其发展进程中的必由之路，而目前宣布启动上市计划，也离不开现实和行业背景的支撑。李全告诉北京商报记者，美国资本市场对中概股的态度发生巨大转变，阿里巴巴、京东、网易均回到香港资本市场二次上市，这些巨头回归大中华区资本市场成为热潮，因此蚂蚁集团不愿放弃这个新兴市场对金融科技类上市公司的机遇，也体现了蚂蚁集团对中国资本市场快速发展的信心。

北京商报记者注意到，自蚂蚁集团宣布启动在科创板和港交所主板寻求同步上市计划后，两地交易所也在第一时间表示欢迎。香港交易所集团行政总裁李小加说：“很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。”

同时，上交所也表示，欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。目前科创板已迎来逾130家科创企业，总市值超过2.4万亿元。上交所将坚守科创板定位，继续支持更多优质企业申报科创板，做优做大科创板，推动中国经济高质量发展。

金融科技虎视眈眈者众

从2011年获得国内第一张支付牌照，到2015年上线芝麻信用分、成立网商银行，再至2020年转身科技。当前，蚂蚁集团已经历了由自己做金融，再到输出技术+客户+场景赋能金融机构做金融业务的过程。

根据中信证券报告，目前，蚂蚁集团业务主要分为场景+支付（ “入口”逻辑：强化获客与黏客，实现业务引流与数据沉淀）、数字金融（ “变现”逻辑：将体内客户与场景赋能予合作金融机构，使其扩大业务范围并提升效率，同时借此实现高质量收入变现）、科技服务（ “赋能”逻辑：将金融级的技术对外输出，通过数字经济解决不同行业的痛点），以及国际化业务（“拓展”逻辑：将支付、数字金融、科技服务的模式，在海外国家拓展与发展，并探索构建全球网络）。

业绩方面，据路透社报道，蚂蚁金服财务报表显示，2019年蚂蚁金服实现营业收入1200亿元，净利润为170亿元。也有公开信息显示，按照自然年计算的话，蚂蚁金服在2015年、2016年、2017年、2018年、2019年的税前利润分别为42.54亿元、29.06亿元、131.9亿元、亏损19亿元、122.6亿元。不过对于这一业绩数据，蚂蚁集团方面并未给出回应。

股权结构方面，阿里巴巴年报显示，阿里巴巴持股蚂蚁金服33%的股权，君瀚和君澳持有蚂蚁金服50%股权，而君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工，君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。因此，阿里巴巴及阿里系成员大约持有蚂蚁金服83%的股权，目前马云持有蚂蚁金服8.8%的股权，拥有50%表决权。

而对于蚂蚁集团上市的挑战，麻袋研究院高级研究员苏筱芮告诉北京商报记者，在数字经济、科技转型备受重视的当下，蚂蚁集团的估值正处于优良的大环境中，后疫情时代，金融科技无疑是风头正劲的大趋势、大方向，此次上市后蚂蚁集团将获取更多资金来源巩固自身实力，同时还能加速其全球化的战略扩

张进程。不过，蚂蚁集团虽占据绝对优势，但赛道始终不乏后起之秀，虎视眈眈者众。

此外，李全指出，蚂蚁集团在两地同时上市，其股权结构是否能够适应两地上市公司、上市后管理层的稳定性等，都是蚂蚁集团需要高度关注的问题。但就阿里巴巴上市前后的历程来看，蚂蚁集团应该能够顺利上市，并且在上市以后继续良性发展。

“从未来发展来看，支付宝垄断了中国移动支付市场的半壁江山，余额宝则成为中国最大的货币市场基金，花呗也有望成为最大的消费信贷公司之一，其核心业务及利润贡献均稳定快速增长。当然，在经济下行的压力下，如何保持公司的持续、稳定发展，以及如何保持上市后的高估值，对蚂蚁集团均是更新也是更深远的挑战。”李全称。

针对后续发展，由曦则建议，蚂蚁集团需要继续保持初心，在上市后，能否继续保持组织活力，能否在投资者对盈利预期的压力下，依然支持前瞻性的投资和战略安排，其实是一个考验和观察的视角。同时，蚂蚁集团的长期发展有赖于对于场景的持续发掘，从客户服务角度出发，才能占据场景，这也是支付和金融继续发展的前提。

(责编：李都也(实习生)、李栋)