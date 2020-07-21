原标题：2500万人失业金快停了 美国新刺激计划在哪

再过5天，美国为失业者提供的每周600美元联邦救济金就要到期，随着这一日期的逼近，新一轮刺激计划自然成了外界关注的焦点，尤其是每周600美元的额外补助究竟还能否持续也成了新刺激计划的重中之重。眼下，国会终于复会，但留给美国两党博弈的时间却已经不多了。

本周一开始，美国国会议员将重返华盛顿，新一轮刺激计划的谈判也将正式展开，但此前的种种迹象表明，两党想要达成一致困难不少。根据《国会山报》的报道，美国总统特朗普在当地时间19日播出的福克斯新闻采访中还表示，如果新的刺激方案中不包括削减工资税的话，他将考虑不签署即将出台的新救助法案。

起码在是否削减工资税的问题上，对立已经十分鲜明。7月16日，白宫发言人迪尔还表示，特朗普曾呼吁国会通过这一法案，他认为这必须是第四阶段计划的一部分。可在反对者眼里，此举只会给那些仍然有工作的人提供有限的救济，最有利于收入高的人群，却对失业人群毫无帮助。值得注意的是，反对的人群中不止包括民主党，一些共和党人也对此建议持冷漠态度。

反对者的考虑有其道理。疫情肆虐之下，比起经济的滑坡，失业或许称得上是最令人心惊的问题。尽管美国劳工部公布的就业报告显示，6月美国失业率降至11.1%，明显低于5月的13.3%，且非农就业人口环比增加480万，也明显好于预期，但美国政治新闻网站Politico评论称，这一数据只是纸面上好看，且具有欺骗性——随着新冠病毒的卷土重来和新一轮的停工潮，就业市场的现实可能更加暗淡。根据美国劳工统计局的数据，6月美国永久性失业人数达到了近290万人，比上月增加了58.8万人，增幅创下2009年初以来的纪录。

高盛最新报告表示，许多州已经明确暂停复工或采取针对性措施预防疫情，这些州的人口占到美国人口的80%。此前，华盛顿州搁置了经济重启计划，宾夕法尼亚州现在已经下令关闭酒吧和夜总会，并对餐馆实施容量限制。美国广播公司（ABC）等媒体19日报道，作为疫情最严重的国家，美国19个州最近一周创下单日新增确诊病例纪录。

更要命的问题在于，就业市场前景承压，而不少人赖以生存的失业救济金却即将到期。

7月25日，美国联邦政府在此前通过的为居民提供每周600美元的额外失业救济金的《CARES法案》将结束，但现在的问题是许多美国人的财务前景却仍旧不乐观，一旦到期不续，将有数百万人面临没有收入的局面。

美国智库“世纪基金会”近来发布的估算数据显示，大约会有2560万美国人将受到额外失业救济补助停发的影响。对于失业救济金的到期，当地时间17日，美联储前主席耶伦形容称，这将是一场灾难。

不幸的是，这一点也是两党关于新一轮刺激计划博弈的重点。比如民主党坚持继续发钱，把失业补助措施延长至明年1月底，而共和党虽然也愿意继续发钱，但打算少发一些，一些共和党人甚至主张干脆终止这个项目，原因在于失业补助会让一些人丧失重新工作的动力，不利于经济复苏。

共和党仿佛做了坏人，但这一切确实有迹可循。中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员杨水清称，新一轮刺激计划的重点就是失业金发放多少的问题，在疫情暴发之前，美国失业金人均是385美元左右，疫情暴发后每周600美元的补助对很多普通美国工人来说相对较高，因此会培养惰性导致不少人外出工作的积极性减弱。

“所以目前两党对此争议很大，一方面是金额的多少，比如是否应该从每周600美元降至400美元维持基本生活就可以，从而更利于复工复产。另一方面就是美国从3月到现在一共推出了四轮经济救助计划，总金额大概有3万亿美元，其中很大一部分用于失业补助，这样下去就会难以为继。所以最大的可能就是刺激还有，但金额会有所减少。”杨水清补充称。

这边两党还在为此争论不休，那边国际货币基金组织（IMF）已经敦促美国迅速实施新一轮财政刺激措施，以推动这个全球最大经济体加速从新冠疫情的冲击中复苏。IMF提到前景展望面临的若干风险，包括新冠病例再度激增、系统性贫困加剧、债务上升和低通胀。州和地方政府为医疗保健、教育和失业保险提供资金，他们的预算短缺可能阻碍经济增长，并对低收入家庭构成格外大的挑战。

杨水清称，IMF对于美国的呼吁更多的考虑是美国经济增速下滑非常明显，另外就是要保证百姓的生存，毕竟美国是一个储蓄率很低的国家，刺激政策就显得尤为必要，一方面是直接给百姓发钱，另一方面就是通过政府购买等方式拉动经济增长。

经济复苏等不起两党拉锯，现实情况也等不起了。一个必须要补充的背景是，7月31日之后，众议院将一直休会至9月，而参议院也将在8月7日之后休会。一旦在此之前没有达成最终版的协议，那么一切刺激计划就都将泡汤。

北京商报记者 杨月涵

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(责编：李都也(实习生)、李栋)