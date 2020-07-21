北京市恢复跨省游 定制小团游逐步兴起

昨天在首都国际机场，离京旅客经过测温及出示健康宝后进入机场候机大厅，在自助办理区有序排队办理乘机离京手续。本报记者 刘平摄
本报讯（记者 潘福达）利好本市旅游行业的消息频出。继北京应急响应降级后，本市昨天宣布在做好疫情防控工作的前提下，即日起恢复北京市旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）旅游团队及“机票+酒店”业务。记者从多家旅游平台获悉，开放跨省游再次点燃北京游客的出行热情，“私家团”“定制小团”等参团人数更少的新型小团游产品更受游客青睐。
为了这一天，北京游客和旅游行业从业者已经等待了178天。7月14日晚，文旅部正式宣布跨省游初步“解禁”，6天后北京市宣布开放跨省游。“真的是盼了太久了，暑期游业务我们能好好做一波了！”众信旅游亦庄店店长陈广佺得知北京开放跨省游的消息后倍感振奋，老客户咨询的电话和信息也纷至沓来。门店早已做好准备，开发了多条跟团游产品，目的地包括海南、青海、西藏、云南、四川、贵州等，多数人都对小团游表达出兴趣。
他发现，疫情期间游客出行更关心安全问题，此次跨省跟团游产品均以15人至20人为主，根据各目的地文旅部门的要求，跟团游大巴车空座率控制在50%以上，游客间隔就座，每次离车车辆都消毒一次。他认为，三四十人挤满一辆大巴车、游玩内容单调的传统跟团游，将逐渐被更安全、更新潮的定制小团游逐步替代。
就携程门店的第一时间下单速度看，部分市民已第一时间预订了去三亚、上海、广州、成都、深圳等地的旅游产品。携程方面预计，开放跨省游的消息将进一步激活接近两亿人次的出游需求，预计直接或间接带动上千亿元的旅游收入。众信旅游也表示，近期将推出更多主题的产品，包括环青海湖骑行6日放飞之旅、贵州安顺康养旅居产品、北京周边中高端特色房车线路等。
在去哪儿网平台上，由北京带来的搜索热度已蔓延至全国大部分城市。结合平台机票、酒店、门票等旅游产品预订情况来看，暑期游热度已回升至去年同期八成。
“作为最具代表性的旅游产品，跟团游将带领整个旅游行业实现全面复苏。”去哪儿网总裁勾志鹏表示，北京历来是跨省跟团游的热门出发地和目的地，随着北京跨省游的恢复，国内大部分景区、酒店、交通等旅游产品将再度升温，被压抑了4个多月的出游需求将得到进一步的释放，国内游在今年将朝着高端化、定制化、私密化的方向发展。
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