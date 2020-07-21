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2G、3G逐步退网 移动通信即将告别“四世同堂”

赵鹏

2020年07月21日07:40  来源：北京日报
 
原标题：移动通信即将告别“四世同堂”

　　本报记者 赵鹏

　　我国2G、3G网络将加速迁移转网，老人机用户或面临升级4G、5G手机的新选择。与此同时，地面模拟电视信号也将关停，腾退出来的700MHz等优质频率将用于5G建设。记者昨天获悉，工信部与国家广电总局近日密集出台实质性举措，助推我国5G新基建提速。

　　“四世同堂”运营成本沉重

　　在5G商用启动之后，中国移动通信进入“2、3、4、5”四代技术同堂的特殊时期，也带来沉重的运营成本。随着2G、3G退网条件逐渐成熟，工信部开始鼓励运营商引导用户迁移转网，将有限的频率资源用到5G等网络发展当中。

　　今年5月，工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，明确提出为加快5G新基建的建设，推动2G、3G物联网业务迁移转网，建立窄带物联网、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，推动存量2G、3G物联网业务向窄带物联网、4G和5G网络迁移。

　　据工信部数据披露，截至今年5月末，三大运营商的移动电话用户总数达15.92亿户，其中4G用户数为12.79亿户。同期来自运营商的数据显示，国内5G用户已有约1亿户。换言之，目前国内2G、3G用户还有约2亿户。

　　如今，2G手机仍在正常销售。京东网上，售价124元的诺基亚105型2G老人机、119元的飞利浦E163K型2G老人机等均在售卖中。当2G、3G退网后，2G、3G手机确实可能无法完全正常使用，需要升级为4G或5G手机。

　　关停模拟电视信号为5G铺路

　　近日国家广电总局也发出了《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知》，决定启动关停中央、省、市、县地面模拟电视信号的工作。通知提出，关停工作应在今年8月31日前完成，有特殊情况的经广电总局批准后，可于今年12月31日完成关停。

　　模拟电视时代即将结束，700MHz相关频率也将随之迁移至5G领域。事实上，今年4月工信部就发布了《关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》，明确提出为推进5G加快发展，将相关频率用于移动通信系统。记者注意到，目前北京、山东、江西等多省市已在落实国家相关规定。北京市广播电视局方面表示，700MHz频率的迁移将为北京市广电的5G建设工作奠定基础。

　　不过，目前国内模拟电视用户已为数不多。截至2019年底全国有线电视总用户为2.16亿户，其中有线电视模拟网的占比不到1.1%。

　　公众将用上低频优质5G网络

　　5G频率是运营商博弈的必争之地。事实上，目前三大运营商在用的5G频率普遍是2.6Ghz至4.9GHz的高频率。

　　在三大运营商之外，第四大运营商中国广电获得的5G频率是最优质的700MHz低频率，这比2G时代的800MHz频率还要低。

　　从物理学来说，电磁波的频率越高则波长越短，衰减也越快，更容易被障碍物屏蔽。有业内人士透露，目前三大运营商的5G基站信号范围最多能覆盖方圆1平方公里，只有4G基站的一半多。

　　覆盖面积小，穿墙能力差是高频率5G信号的通病。与之相反，中国广电的低频率5G基站理论覆盖面积至少可达四五平方公里，现有5G基站信号弱的痼疾对于广电来说基本不存在。为此今年5月底中国移动与中国广电宣布，二者将共建共享基于700MHz频率的5G网络。

　　面对中国广电这个新入局者，已经建成全球最大5G网络的中国移动为何要放下身段与其共建共享？

　　事实上，5G建设是一门极其烧钱的“生意”。公开资料显示，今年中国移动计划新建20余万个5G基站，相应投入将达1000亿元左右。中国移动2019年财报显示，其当年的净利润为1066.41亿元。

　　换言之，今年移动几乎要把去年赚的利润全部拿出来建设5G。在共建共享后，部分成本将由中国广电承担，这无疑将大幅降低中国移动的资本支出，使其有更多资金可以用于5G技术和应用的研发。而对于广大消费者来说，这种企业合作意味着可以用上更优质的5G网络。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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