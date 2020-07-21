逆差减少结构趋优 上半年我国服务贸易向阳而生

原标题：上半年我国服务贸易向阳而生

□本报记者 孟 妮

“2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，我国服务贸易出现了下降趋势，但随着国内疫情防控形势逐渐好转，相关企业全面复工复产，复苏迹象日益明显，预计下半年发展态势向好。”对于上半年我国服务贸易发展的整体态势，中国服务外包研究中心副研究员郑伟作出了如上评价。

商务部公布的数据显示，1-5月，我国服务进出口总额18686亿元，同比下降14.6%。其中，出口7592.6亿元，下降2.3%；进口11093.4亿元，下降21.5%。

尽管如此，上半年我国服务贸易“向阳而生”，仍有亮点，其一就是服务贸易逆差大幅减少。1-5月，我国服务出口降幅趋稳，进口降幅进一步加大，出口降幅小于进口19.2个百分点，带动服务贸易逆差下降44.9%至3500.8亿元，同比减少2851.5亿元。

谈及原因，郑伟表示，一是在疫情全球蔓延的背景下，世界经济深度衰退，国际贸易、国际投资大幅下滑，必然导致我国与货物贸易相关的服务进口以及在商业存在模式下产生的服务进口减少；二是国际社会为防控疫情扩散，采取了撤侨、限制入境、暂停航班往来等短期措施，使得我国居民因境外消费而产生的服务进口大幅缩减；三是在疫情下，境外自然人来华提供服务的数量和频次锐减，导致在自然人流动项下所产生的服务贸易逆差下降。

值得关注的是，虽然旅行、运输等传统服务贸易受疫情影响较大，但以知识产权使用费、电信计算机和信息服务等为代表的知识密集型服务贸易逆势上扬，特别是知识密集型服务出口实现两位数增长，占服务出口总额的比重接近六成。1-5月，我国知识密集型服务出口4313.3亿元，增长11.2%，占服务出口总额的比重达到56.8%，提升6.9个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长38.4%、19.7%、15.6%。

郑伟分析道，“这反映出我国经过多年的不懈努力，服务贸易创新、升级发展取得了明显成效，服务贸易高质量发展趋势明显，同时，我国在知识密集型服务领域已具有较强的比较优势，部分知识密集型服务产业已经进入全球产业链、价值链中高端环节，未来以知识、技术密集型服务为代表的高端服务出口在我国服务贸易中的占比有望进一步提升”。

疫情之下，各领域都遭受重创，服务贸易能披荆斩棘，实现平稳复苏，与上半年商务部等相关部门出台的一系列纾困政策和措施密切相关。记者了解到，半年多来，商务部积极推动服务贸易创新发展，在服务贸易创新发展引导基金使用、非商业性境外办展、涉外经济技术展览会等方面出台支持性举措，有效推动我国服务贸易企业开展国际合作。同时，在“两稳一促”工作框架下，针对企业复工复产、新业态新模式发展、出口信用保险支持、应对境外贸易限制措施等方面的政策措施，也对我国服务企业在疫情之下开拓国际市场起到了积极的促进作用。

谈及下半年我国服务贸易发展，郑伟预测，从总体看，受疫情和部分国家政策影响，下半年我国服务贸易发展仍面临较大挑战，服务进口或将降幅明显，服务出口有望实现一定幅度增长，服贸逆差将进一步收窄，服务进出口更趋均衡。

具体而言，从行业看，传统服务行业进出口受疫情影响较大，其占比将进一步下降。新兴服务行业以及知识、技术密集型服务行业贸易额将进一步增加，特别是在数字化、智能化以及新一代信息技术的带动下，数字贸易有望成为发展的新亮点；从模式看，受国际资本流动下降影响，商业存在模式所产生的服务贸易比重将有所降低。今年年内我国将出台“跨境服务贸易负面清单”，有望带动跨境交付、境外消费、自然人流动三种模式的服务贸易加速发展；从市场看，下半年发达经济体服务市场受疫情影响仍存在较大不确定性，预计全年我国与发达国家服务贸易往来将有所下降，与“一带一路”沿线国家、新兴市场国家、发展中国家的服务贸易往来将得到进一步拓展；从区域看，随着我国服务贸易创新发展试点、北京服务业扩大开放综合试点、服务外包示范城市、国家数字服务出口基地建设不断走深走实，我国服务贸易发展有望“多点开花”，实现区域协同、均衡发展。此外，受建设海南自由贸易港利好政策带动，海南省服务贸易有望在下半年实现跨越发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)