珍爱网资料审核形同虚设？男会员谎报职业学历 以患癌为由“骗”走17万

大家觉得婚恋网站上能找到真爱吗？珍爱网因深陷多起“杀猪盘”纠纷备受质疑，婚恋网站似乎难寻真爱。

相亲对象“警察”变“保安”，以患癌为由借走17万

来自深圳的苏珊(化名)在一年前注册了珍爱网的会员，没想到这便是她噩梦的开始。据了解，苏珊在珍爱网平台注册会员后遭到了红娘无休止的电话骚扰，均是邀请其到线下门店了解情况，起初她并未理会，不堪骚扰的她最终还是选择去到门店赴约。

2019年7月21日，苏珊如约到了珍爱网线下门店。据苏珊回忆，她被带到了一个小房间，有一位红娘先是给她一番夸奖博取信任，再用外形、经济条件不错的男会员资料进一步诱惑和“洗脑”，随后向苏珊推荐了上千到上万元的会员套餐服务。

“起初说了那么多我都没有在意，后来就是各种制造焦虑和恐慌，说你这个年龄不小了，再迟点找对象就很困难了。”苏珊告诉《消费者报道》，她明确告知对方自己没有钱，并没有打算购买珍爱网的服务后起身便走，却被红娘强制性拦住，随后又多了一名工作人员进行新的一轮“洗脑”。“他们各种理由让你加入，打击你的自尊心，让你觉得不加入就没面子，最后我不得不用借呗购买了会员，还说到时候成了让男士给我钱就好了，每个月给一点就还完了。”据了解，苏珊历经长达三小时的洗脑式营销后，最终花费了8800元办理了珍爱网线下VIP会员服务，服务期限为3个月。

▲珍爱网线下VIP会员服务合同内容

然而事情的走向并不尽如人意，苏珊通过珍爱网的“牵线”，结识了一名自称为警察的杨勇(化名)，其资料显示为本科学历。“珍爱网当时安排了我们在门店见面，他的资料写的是警察，在入会前红娘还谎称过珍爱网是跟公安系统有连接的，让我相信她们。我放下了戒心，便没有对他的身份做过任何怀疑。”苏珊告诉《消费者报道》，杨勇自称是特警，在交往时对方还故意穿着休闲警服进行约会，利用了自己对警察的崇拜之情博取信任，她认为杨勇是来自珍爱网介绍的，经过实名认证，不会出现问题。在交往期间，杨勇以身患癌症为由博取同情，几个月内向苏珊借走了17万元。据了解，这笔钱由苏珊通过银行及小贷公司申请贷款借出所得。

本以为这一次能通过珍爱网喜结良缘，最后苏珊却意外发现对方是一名小学毕业的保安，这才意识到自己被骗了。

苏珊认为，这和珍爱网审核缺位有关。红娘提供杨勇的资料上显示其职位是警察，本科毕业，但实际上却大相径庭，平台对其身份及相关信息并没有进行核实，最终推助了这一场骗局的发生。

据了解，苏珊多次与珍爱网交涉讨说法无果，在聚投诉平台反馈后珍爱网称仅可退还她8800元的会员费，并表示后期会帮忙催促杨勇将17万元分两年内归还给苏珊。苏珊表示，目前很担心杨勇会突然失联，十几万就此打水漂。《消费者报道》就此事向珍爱网的相关负责人致电问询，相关负责人表示核实会员情况后将进一步的回应。但截至发稿日，珍爱网并没有针对此事有进一步的回应。

那么，杨勇的行为是否属于诈骗呢？北京市京师(郑州)律师事务所欧阳一鹏律师表示，诈骗罪规定在《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的法定罪名，表现在行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，在司法实务中较为常见。本案中，杨勇通过伪造学历、职业身份在珍爱网上和潘女士交流，并在交往期间各类生活行为和潘女士建立信任。随后，杨勇却在和潘女士交往过程中虚构自己患癌症的事实，博取潘女士的同情，使潘女士陷入错误的认识处分了自己的财产，且达到17万元，属于我国司法解释中的“数额巨大”的情形，存在认定为诈骗罪的可能性。

法律从业者郭小明则认为，杨勇的行为是否涉嫌诈骗，还需要从杨勇是否存在诈骗故意，是否通过虚构事实等方式进行诈骗，由于杨勇是通过借款方式获得的17万元，还写了借条，所以在认定上还存在一定的难度。对于是否构成诈骗的问题，还需要公安机关进一步调查确认。但本案还有一种可能，就是被认定为借款合同纠纷，如果这样的话，潘女士只能通过民事诉讼要回自己的钱。

会员信息的真实性被质疑，实名认证形同虚设

据了解，珍爱网此前曾大肆宣传，为了打击各种形式的婚骗、婚托，防止平台被不法分子利用，平台多年来持续推出“天网”监控拦截系统、不断完善诚信认证体系、加强24小时专线投诉、各种安全提醒等，保障相亲交友安全。但珍爱网提供会员虚假信息的投诉层出不穷，屡陷“杀猪盘”纠纷，引发质疑。

根据苏珊提供的《珍爱网线下VIP会员服务合同》内容显示，会员需向珍爱网提供身份证件、离婚证明或单身承诺函、学历证明等证件。《消费者报道》通过各大平台检索关于珍爱网的投诉信息时发现，不少会员反映在线下签订VIP合同时提供了学历证明、劳动合同、名片、身高等资料后并没有工作人员对其有进一步的资料核实。

苏珊所结识学历为本科的“警察”最终变成了小学毕业的保安，珍爱网安排约见对象的会员信息为何会出现如此大的偏差？珍爱网是如何判定杨勇的身份信息真实性？带着这些疑问，《消费者报道》向珍爱网发送了采访函件，截至发稿日，珍爱网并没有任何回复。

此外，记者在珍爱网平台注册会员时发现，线上会员提供实名认证、人脸认证和网证认证的选项，其余资料可任意填写，且在操作实名认证的过程中需要充值珍爱币才能进行下一步。与此同时，记者了解到，在闲鱼二手平台、QQ群等均能花费一百多元购买经过实名认证的珍爱网账号，同时还可以购买的私人微信账号，轻而易举绕开实名认证和人脸认证。

如此一来，实名认证形同虚设，珍爱网会员账号注册的漏洞为“杀猪盘”的滋长提供了绝佳的温床。想要在婚恋平台寻得真爱，还需要具备运气和防骗技能，以免自己成为下一个被“杀猪”的猎物。

此外，记者通过黑猫投诉、聚投诉等投诉平台检索关于珍爱网的投诉时，发现有不少消费者投诉珍爱网平台的会员其个人信息不实，红娘推荐的优质相亲对象与实际不符，认为珍爱网并不能保证会员诚信档案的真实性，存在虚假宣传等行为。

“杀猪盘”骗局屡禁不止，珍爱网该不该负责？

珍爱网曾因多起“杀猪盘”骗局让不少会员走上维权之路，通过天眼查查询发现，珍爱网曾因服务合同纠纷而被他人或公司起诉达10起。在过往的纠纷案例中，有消费者因珍爱网未按照协议约定对注册会员资料的真实性严格审查，导致会员用户的信息出现虚假情况，并使其受骗而起诉。

《珍爱网线下VIP会员服务合同内容》提到，珍爱网向会员提供的约见对象的资料以约见对象向珍爱网提供的资料为准，并按国家有关规定进行形式上的审查。那么，资料显示学历为本科的“警察”实际上是小学毕业的保安杨勇，珍爱网是否存在审核缺失的情况呢？截至发稿日，珍爱网并没有作答。

▲珍爱网线下VIP会员服务合同内容

欧阳一鹏表示，珍爱网存在审核缺失的情形，需承担违约责任。珍爱网与潘女士之间是有建立有偿服务类的合同关系。珍爱网若依据合同没有尽到必要的审核义务，例如向学信网等权威部门核实“牵线“男子学历信息是否真实，向“牵线“男子填报的单位核实其是否属于单位的正式职工等服务过程中产生的信息进行审核，潘女士是可以要求珍爱网承担违约赔偿责任。

珍爱网作为互联网服务单位应更加积极加大对注册用户的信息核查力度，利用大数据、平台担保、等技术手段，最大限度地降低违规失信犯罪行为发生的概率，而非仅做一个收取费用兜售信息的服务商。

(责编：李都也(实习生)、李栋)