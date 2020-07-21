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LPR连续三月按兵不动 企业贷款成本仍将持续下行

记者 汪子旭 北京报道

2020年07月21日07:48  来源：经济参考报
 

　　央行授权全国银行间同业拆借中心公布，7月20日贷款市场报价利率（LPR）1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上月持平，连续三个月未调整。分析人士指出，LPR报价未做下调，不会影响企业贷款成本下行趋势。预计政策利率体系仍有下行空间，LPR下行趋势不会改变。

　　7月LPR再次保持稳定符合市场预期。中国银行研究院研究员梁斯表示，7月15日，央行开展4000亿元中期借贷便利操作，中标利率为2.95%，与上期持平，考虑到LPR是以MLF加点形成，市场普遍认为本月LPR大概率不做调整。

　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，二季度以来，LPR报价连续三个月保持不动，主要原因是疫情防控取得重大成果后，宏观经济转入较快修复过程。近期LPR报价维持不变，也是货币政策节奏调整的体现。

　　专家指出，LPR报价未做下调，不会影响企业贷款成本下行趋势。王青指出，近期监管层已明确，今年金融系统要向实体经济让利1.5万亿元，其中主要包括企业贷款利率在内的利率下行让利规模要达到9300亿元。综合考虑上半年企业一般贷款利率降幅和全年让利目标，预计三季度企业一般贷款利率还有20个基点左右的下行空间。尽管作为贷款定价基础的LPR保持不动，银行还可通过适度下调加点幅度或加大减点幅度，达到下调实际贷款利率的效果。

　　多数分析人士预计政策利率体系仍有下行空间，LPR下行趋势不会变。民生银行首席研究员温彬表示，下一阶段，保住广大中小微企业等市场主体、保就业、保民生仍是重中之重，预计下半年货币政策操作将更加常态化，定向支持制造业、中小微企业等实体经济的薄弱环节。王青表示，未来在进一步挖掘“直达”工具潜力、加大金融系统让利的同时，以宽货币推动宽信用仍是货币政策的重要传导路径。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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