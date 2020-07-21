科创板首批首发解禁来临 针对性制度安排就绪

在开板运行一周年之际，部分锁定一年期的首批科创板首发股份、机构配售以及战略配售股份即将迎来解禁。

Wind统计数据显示，7月20日至23日，科创板将迎来31家上市公司的限售股集体解禁。解禁股份包括首发原股东限售股份、首发战略配售股份以及首发机构配售股份等，解禁数量总计32.39亿股，解禁总市值（按7月20日收盘价计算）为1900.83亿元，其中，7月22日将有25家公司31.47亿股解禁，解禁总市值达到1811.89亿元。

截至目前，科创板上市公司总数为132家，总市值为2.54万亿元，平均市盈率为97.66倍。华泰证券研究指出，科创板集中解禁前心理冲击大于实际减持效应，对个股影响大于整体股市影响。从公司属性、质地等方面看，科创板公司科创属性更加突出，大多属于半导体等细分赛道龙头，更具成长性、稀缺性，首批科创板公司大规模解禁对市场形成大幅冲击的可能性较小。

制度层面，上交所已经出台了多元化的减持方式和安排，将缓解大规模解禁对市场的流动性冲击压力。7月3日，上交所发布《科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，优化询价转让制度，提高转让效率，增加履约保障措施，并为中长期资金参与受让预留了制度空间。7月22日，科创50指数也将推出。华泰证券认为，相关指数型基金、ETF或将陆续成立，并吸引增量资金入场，同时科创主题基金（截至7月7日共41只、合计管理规模335亿元）也可通过询价转让、配售、大宗交易等方式承接解禁后减持股份，一定程度上缓解股票供给增加所带来的冲击。

(责编：李都也(实习生)、李栋)