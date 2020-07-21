蚂蚁集团启动A+H上市计划 科创板迎互联网巨头

7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

公开信息显示，蚂蚁金服起步于2004年成立的支付宝，2014年10月正式成立。2020年6月，蚂蚁金服启用新名“蚂蚁集团”。蚂蚁集团旗下包括支付宝、蚂蚁财富、芝麻信用、网商银行等业务，分别对应支付、财富管理、信用、小微借贷板块。今年3月，支付宝宣布升级打造全球最大开放数字生活平台，助力服务业完成数字化转型。

业内人士指出，蚂蚁集团发展至今，已经逐渐完成了自己的商业模式探索以及用户规模覆盖。在这种情况下，完成上市可以说是“瓜熟蒂落”。“蚂蚁当前的业务模式是输出场景、技术、客流赋能金融机构等合作伙伴共同发展业务，随着资本红利、流量红利逐渐见顶，蚂蚁集团需要稳定、成熟且大规模的融资渠道来支撑其业务逻辑的正常运转。”中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心研究员车宁在接受《经济参考报》记者采访时说。此外，成功上市特别是在成熟的股权交易市场上市，有利于公司治理结构的不断完善和战略目标的稳健持续，也使公司价值有了公开且被广泛认可的评估机制，坚定各利益相关方对其的发展信心。

业内表示，蚂蚁集团上市对于中国的资本市场具有标志性意义。此前，在互联网头部企业中，百度在美股上市，京东和腾讯登陆港交所。车宁表示，蚂蚁集团在国内上市，有利于提升科创板的“含金量”与活力，有利于在中国股市分享其母公司阿里的海外上市经验，提升服务能力和管理水平。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，科创板开板将满周年，但上市企业规模、数量尚显不足，从上市数量来看还只有100多家企业，相当于是一个水量还不够充分的水池，很难容纳大量资金进出。科创板目前还缺乏真正意义上的“大品牌”。蚂蚁集团在科创板挂牌上市，对提升科创板的市场地位和投资价值至关重要。

(责编：李都也(实习生)、李栋)