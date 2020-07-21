多部委齐发定心丸 下半年物价稳中有降态势不改

高频数据显示，近段时间，南方洪涝灾害对部分地方的鲜菜生产、贮运造成了影响，鲜菜价格出现波动，猪肉价格也有抬升迹象。多种扰动因素下，老百姓“菜篮子”能否拎稳？日前，国家统计局、国家发展改革委、农业农村部等多部委相关负责人频频表态，齐发定心丸。下半年食品价格短期内或局部出现一定波动，但总体上稳中有降态势不会改变。

国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华日前表示，从下半年决定物价走势的主要因素来看，目前工业和消费品在供需都比较平稳的情况下变化不会太大，主要因素还是在食品方面。她表示，夏粮丰收为粮食价格稳定乃至整体食品价格稳定奠定了非常好的基础。粮食价格目前不具备大幅度上涨的基础。

从生猪价格走势看，洪涝灾害对部分地区生猪出栏造成了一定影响，6月猪肉环比价格涨幅转正，同比价格上涨81.6%。农业农村部市场与信息化司有关负责人指出，下半年猪肉消费逐步进入旺季，每年6至9月猪肉价格一般会呈现季节性上涨，今年与疫情防控形势好转后的消费增长叠加，可能会使阶段性上涨的压力偏大一些。

农业农村部畜牧兽医局有关负责人表示，近期猪肉价格上涨主要原因是消费拉动。生猪出栏上市量正在逐步增加，市场供应偏紧情况会随之缓解，不大可能再次出现价格持续大幅上涨局面。

此外，据国家气象中心预测，7月东北、华北、黄淮、江淮、江汉等地降水较常年同期偏多，暴雨洪涝及强降水引发的次生灾害或对蔬菜生产、流通产生不利影响，部分地区、个别品种价格可能波动较为明显。

刘爱华指出，鲜菜的供给周期比较短，加上生产的调运调配等政策的跟进，鲜菜价格不会出现特别大幅的变动，不会对下半年的价格走势造成持续影响。

国家发改委政研室主任兼新闻发言人袁达也表示，当前我国工农业生产供应充裕，市场活力足、韧性强，物价平稳运行具有坚实基础。下半年翘尾因素将明显减弱，预计CPI涨幅与上半年相比将会趋缓，全年呈现“前高后低”走势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)