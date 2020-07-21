营收锐减闭店裁员 国际奢侈品行业艰难度日

受新冠肺炎疫情冲击，全球经济持续遭遇重创，国际奢侈品牌也未能幸免。英国博柏利（Burberry）和瑞士制表巨头Swatch集团等奢侈品公司营收近乎腰斩。有分析师预计，奢侈品行业2020年全球营收将减少17%至35%。

博柏利近期公布了2021财年一季度财务数据，截至6月27日，零售收入从2020财年一季度的4.98亿英镑下降至2.57亿英镑，同比降幅达48%。瑞士制表巨头Swatch集团半年报显示，上半年销售同比下降46.1%，净亏损3.08亿瑞郎（约合人民币22.4亿元），营运亏损达3.27亿瑞郎。

Swatch集团首席执行官尼克·海耶克说：“Swatch集团史上从未遭遇亏损，这次是个例外。今年全年我们有信心实现可观的利润，但没法和往年相比。”英国《金融时报》网站近日报道称，有分析师预计，奢侈品行业2020年全球营业收入将减少17%至35%。

为节省运营成本、维持企业生存，很多奢侈品企业选择裁员和关店。据彭博社报道，博柏利计划全球裁员500人。福布斯网站报道，截至6月，Swatch集团削减了大约2400名员工。6月9日，世界最大的钻石首饰零售商西格内特（Signet）表示，将关闭至少150家美国门店和80家英国门店，并且到这一财年结束时再关闭150家门店。全球知名内衣品牌维多利亚的秘密在5月刚刚宣布在北美永久关闭250家门店，维多利亚的秘密英国公司6月申请破产，进入清算程序。

如何“充血续命”已成为众多国际大牌迫在眉睫的问题。旗下拥有卡地亚、伯爵等品牌的瑞士奢侈品集团Richemont二季度销售额比去年同期下降47%，但中国市场却逆势增长49%。公司财报称，由于中国消费者们不再在国外进行购买，中国市场的零售业绩反而非常强劲，尤其是在线销售实现了三位数的增长。在珠宝领域，中国市场销售额同比增长了68%，这得益于线上线下的消费增长以及近期卡地亚在天猫奢侈品频道开设了官方旗舰店的销售贡献。

博柏利首席执行官马可·戈贝蒂近日也表示，疫情导致的奢侈品需求下降严重影响了销售业绩，但中国市场对皮革产品的需求尤其强劲，为品牌带来了新的年轻客户。

诸多国际大牌已经加速布局线上销售。英国《金融时报》网站刊发题为《奢侈品公司试水中国直播热潮》的报道称，由于疫情导致门店关闭，而重新开张后客流量始终萎靡，包括浪凡、路易威登在内的各大品牌纷纷在中国启动直播促销活动。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉在接受《经济参考报》记者采访时表示，疫情期间，由于线下商超等渠道客流大幅减少，直播成为一种新型销售模式，特别在跨国销售方面，直播效果更加明显。从促销的角度预估，疫情导致的资金压力以及新销售模式，都会推动这些国际大牌（包括奢侈品）下调价格。

(责编：李都也(实习生)、李栋)