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受汽车及其零部件出口持续拖累

日本6月出口额同比下降26.2% 连跌19个月

2020年07月21日07:51  来源：经济参考报
 

　　据外媒报道，当地时间7月20日，日本财务省公布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，6月日本出口额同比下降26.2%，连续19个月下滑。

　　数据显示，6月日本出口额降至4.86万亿日元，汽车及汽车零部件出口仍是拖累出口下降的最主要因素。当月，由于原油及汽车、煤炭进口减少，日本进口额同比下降14.4%至5.13万亿日元。这使得日本当月出现2688亿日元的贸易逆差，这也是连续第三个月录得贸易逆差。

　　日本对中国出口呈现复苏迹象，6月日本对中国出口同比仅下降0.2%至1.24万亿日元，自中国进口增长了0.8%至1.39万亿日元，较5月的下降2%进一步改善；相比之下，由于汽车和汽车零部件需求疲软，6月日本对美国出口下降了46.6%至7247亿日元；6月日本对欧盟出口降幅缩小至28.4%至4337亿日元，其中汽车出口下降26.2%，汽车零部件出口下降68.8%。

　　财务省当天公布的上半年贸易统计报告显示，1至6月，日本出口额同比下降15.4%至32.36万亿日元。这是自2009年以来的最大半年降幅，受全球金融危机影响，日本当年下半年出口降幅达到22.8%。今年上半年，日本汽车出口与去年相比下降了30.9%，这是自2009年下半年下降34.4%以来的最大降幅。同期，汽车零部件出口下降了29.0%。

　　上半年，日本进口额同比下降11.6%至34.6万亿日元，是自2016年下半年下滑14.4%以来的最大降幅；贸易逆差同比增加149.9%至2.24万亿日元，是自2014年下半年5.19万亿日元以来的最大贸易赤字。

　　路透社报道称，今年3月以来，疫情暴发促使许多国家实施封锁政策，大量企业停工，居民足不出户，全球对汽车和其他耐用品的需求大幅减少。尽管不少国家重新开放经济，经济出现触底迹象，但决策者和分析师认为全球需求急剧回升的可能性不大。

　　日本旅游业也受到重创。日本政府日前发布的数据显示，日本6月接待大约2600名外国游客，比去年同期下降99.9%。日本观光厅数据显示，今年上半年接待外国游客大约395万人次，比去年同期下降76.3%。其中，入境游客数量4月首次跌至3000人以下，当月为2917人；5月继续降至1700人，创1964年有官方记录数据以来最低水平。

　　日本央行上周宣布继续保持目前的货币政策力度，维持利率水平不变。日本央行预计，本财年（2020年4月至2021年3月）日本经济将萎缩4.7%，2021财年将出现3.3%的正增长。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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