揭网络灰黑软件诈骗：支付截图、位置、"粉丝"等均可造假

新华社济南7月20日电 题：假截图、假位置、假“粉丝”……警惕网络灰黑软件诈骗！

新华社“新华视点”记者王阳、胡林果、桑彤

近期，山东微商金某报案称，江苏盐城一名女子韩某在其店铺先后14次购买化妆品，每次付款方式都是展示支付截图。一次偶然的机会, 金某发现账户金额不对，仔细一查发现实际并未收到韩某的货款，前后共计两万多元。

金某的遭遇并非个案，近期，广西、重庆等多地发生利用虚假微信转账欺诈商铺的案件。“新华视点”记者调查发现，目前，互联网上一些游走于法律边缘的灰黑软件，可以生成假截图、假位置、假“粉丝”，滋生诈骗等行为。

支付截图、位置、“粉丝”等均可造假

记者调查发现，假截图的背后，是各类应用市场存在大量“支付界面生成器”的灰黑软件。

记者下载使用“万能微商截图王”等多款软件，发现利用这些软件，微信对话、微信支付截图、支付宝交易截图、淘宝订单截图等均可造假。一些软件开发者向用户收取“会员费”，可以不限次数地制作假截图。这些会员费少则几十元，多则两三百元。

有的软件可以修改真实位置。浙江、海南、湖北等多地警方联合破获一起诈骗案，犯罪团伙使用软件修改微信定位，谎称可以提供上门服务，诱骗他人预付费进而行骗。

专家介绍，目前，已有一些灰黑软件开发出基于微信平台的“全球虚拟定位添加附近人”功能，可以将手机定位到任意某个地方，自动抓取周围用户ID信息，自动发送好友申请指令。

记者在闲鱼、淘宝等网站还发现，一些商家出售多款抢购助手软件，称可以有效增加用户购物时的抢购几率。在这些软件界面可设置开抢时间、重试次数、重试频率、抢购商品属性等。

一些做网购直播的企业表示，直播间常常通过刷弹幕向消费者让利，有的消费者利用抢购助手软件，伪造了“粉丝”数量，提高了中奖率，减少了其他消费者的获奖几率。“这很不公平，我们也非常头痛。”一位主播说。

技术含量有高有低，已形成地下产业链

记者调查发现，目前，这类软件活跃于用户较多、流量较大的社交软件、移动支付软件、短视频软件和直播平台周边，已经形成互联网灰黑产业链条。

今年5月，腾讯公司将运营“微信对话生成器”“微商截图神器”等9款App的深圳一公司告上法庭。法院认为，被告提供了一款造假、作弊的工具，涉案网站和应用软件下载量高，侵权范围较大，侵犯著作权，违反反不正当竞争法。

上海第五空间信息科技研究院首席研究员朱易翔说，这种“寄生性”灰黑软件的开发者主要是通过分析一款目标软件的运行原理、机制、方式来设计外挂软件，编写代码。

奇安信集团一名工程师告诉记者，截图类软件技术含量较低，只需要10行核心代码即可生成，甚至用最基本的制图软件也能制作，而秒杀手机、酒类等名贵商品的抢购软件，则需编写更为复杂的后台程序。

腾讯反欺诈实验室负责人介绍，经过多年发展，相关恶意软件牵连的灰黑产业已经规模化、生态化，形成相对完整的产业链，上游供给“攻击物料”，包含身份信息及IP、账号等网络资源，下游团伙利用渠道资源，辅助变现及洗钱。

去年底，广州警方成功破获一起制售微信外挂软件的网络灰黑产案件，缴获涉案微信号约65万个。警方发现，该团伙软件制作者主要负责研发微信外挂软件，通过销售授权码和收取软件代理费非法获利；软件代理商购买授权码后转卖给微信号商；微信号商使用外挂软件批量注册微信账号，进行养号、卖号业务。最终通过外挂软件注册的微信号可批量添加好友，用于交友诈骗等违法犯罪行为。

明确法律边界，运营者主动维权

北京观韬中茂（上海）律师事务所律师吴丹君认为，这种“寄生性”灰黑软件损害用户的知情权、隐私权，扰乱网络运营者的正常运营秩序，滋生诈骗、造假行为，需要引起高度警惕，严格治理。

北京京师律师事务所律师孟博认为，监管部门应依照网络安全法、互联网信息服务管理办法、网络信息内容生态治理规定等相关法律法规对“寄生性”灰黑软件加强管理、打击。

值得注意的是，相关软件在法律监管方面还存在空白。比如，目前法律没有明确禁止使用“助手”类软件。广州某知名直播软件公司介绍，从平台治理的角度出发，可以用平台规则对一些用户的账号进行限制，但并不能完全阻止此类软件在别的平台使用。

朱易翔等专家表示，一方面要从立法上尽快明确此类软件的法律界限和违法认定规则；另一方面，网络运营者应主动管理，合法维权。

多地监管部门表示，隐蔽、跨地域、侵权内容易被删改、证据不易固定等，是打击“寄生性”灰黑软件的难点。专家建议，公众应注意识别这类软件的法律风险，软件平台可主动向文化执法、版权保护等部门提供线索，打击此类非法牟利行为。

(责编：李都也(实习生)、李栋)